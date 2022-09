Il sorbetto è un dessert ottimo da servire a fine pasto, tra una portata e l'altra o come spuntino. È adatto anche per rinfrescarsi, in particolare in estate.

Esistono svariati modi per preparare il sorbetto, di seguito proponiamo quattro ricette vegane: il sorbetto al basilico, il sorbetto di albicocche, il sorbetto di cioccolato al rooibos, il sorbetto di mirtilli alla lavanda.

Sorbetto al basilico

Il basilico è un ingrediente fondamentale per preparare il pesto, ma è usato anche per la preparazione di molte altre ricette.

Oltre al classico gusto che conferisce ai nostri piatti, il basilico è anche una pianta dotata di proprietà antispasmodiche, antinfiammatorie, stomachitiche, cioè stimolanti dell'appetito, carminative ovvero utili per l'espulsione dei gas e diuretiche.

Ingredienti per 4 persone:

180 g. di zucchero

1 limone non trattato

20 foglie di basilico genovese DOP e altre per decorare

1/2 baccello di vaniglia

Preparazione:

Facciamo sciogliere in un pentolino lo zucchero con 2 dl di acqua, la scorza di limone e il baccello di vaniglia tagliato a metà fino a ottenere uno sciroppo, facciamo raffreddare, poi togliamo la scorza e la vaniglia e aggiungiamo il succo di limone e il basilico.

Ora frulliamo e diluiamo con 2 dl di acqua fredda, versiamo in una teglia e mettiamo in freezer, una volta che il composto si sarà ghiacciato, dovremo mescolare più volte per renderlo cremoso, impiegheremo circa 3 ore, dopodiché potremo distribuire il sorbetto ottenuto in 4 bicchieri decorati con delle foglioline di basilico.

Sorbetto di albicocche

Le albicocche sono ricche di betacarotene e di licopene, una sostanza dotata di proprietà antiossidanti, sono anche ricche di vitamina A, che svolge lo stesso ruolo, ma per trarne il massimo beneficio è bene consumare il frutto quando non è troppo maturo.

Ingredienti per 4 persone:

80 g. di zucchero

1 rametto di timo

800 g. di albicocche e altre per decorare

Procedura:

Facciamo bollire 2,5 dl di acqua con lo zucchero e il timo, cuociamo lo sciroppo ottenuto per 1 minuto, uniamo le albicocche tagliate a pezzi, cuociamo per altri 5/6 minuti, spegniamo e lasciamo raffreddare.

Dopo aver tolto il timo, frulliamo con con un mixer a immersione e mettiamo in freezer, dopo circa 1 ora mescoliamo con una forchetta ogni 30 minuti per 3/4 ore, quando il sorbetto è pronto, mettiamolo in 4 coppette con mezza albicocca e un qualche fogliolina di timo.

Sorbetto di cioccolato al rooibos

Il rooibos è una bevanda che si ottiene per infusione delle foglie di una pianta sudafricana.

Rooibos significa "cespuglio rosso", in Europa si può trovare anche denominato come tè rosso africano.

Ingredienti per 8 persone:

170 g. di zucchero di canna chiaro

120 g. di cacao amaro

30 g. di cioccolato fondente

1 bustina di rooibos

Procedimento:

Prepariamo lo sciroppo facendo bollire 1 litro d'acqua con lo zucchero fino a scioglimento, aggiungiamo il tè e lasciamolo in infusione per un quarto d'ora.

Rimettiamo sul fuoco, aggiungiamo il cacao poco per volta mescolando con una frusta da cucina, facciamo sobbollire, mescolando ogni tanto, per una ventina di minuti.

Aggiungiamo il cioccolato tritato e facciamolo sciogliere mescolando, una volta che il composto si sarà raffreddato trasferiamolo nella gelatiera e facciamo mantecare.

Mescoliamo il sorbetto per ammorbidirlo e distribuiamolo in otto stampini da ghiacciolo, inseriamo gli appositi bastoncini e lasciamo solidificare in frigo per almeno sei ore.

Sorbetto di mirtilli alla lavanda

La lavanda è un pianta dotata di proprietà sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche; anche i mirtilli esercitano un'azione antinfiammatoria sull'organismo, oltre che antiossidante, sono inoltre dotati di virtù antisettiche e antivirali.

Ingredienti per 6 persone:

400 g. di mirtilli

130 g. di zucchero di canna chiaro

2 g. di fiori di lavanda essiccati

Procedura:

Prepariamo lo sciroppo facendo bollire a fuoco basso 2 dl di acqua con lo zucchero fino a farlo sciogliere, togliamo dal fuoco e aggiungiamo i fiori di lavanda che lasciamo in infusione per una decina di minuti.

Uniamo i mirtilli allo sciroppo filtrato e prepariamo una crema aiutandoci con un frullatore a immersione, facciamo raffreddare e trasferiamo nella gelatiera, seguiamo il procedimento indicato nelle istruzioni per mantecare.

Una volta pronto, mescoliamo e versiamo in sei stampini da ghiacciolo, inseriamo i bastoncini e lasciamo rapprendere in freezer per un tempo minimo di sei ore, poi serviamo.