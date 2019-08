Crawl-Intrappolati uscirà nelle sale cinematografiche italiane domani, 15 Agosto. Si tratta di un film horror-thriller, diretto da Alexandre Aja, avente come protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper. Dal trailer si intuisce che si tratterà di un film carico di suspense e anche di scene al limite dello splatter. Anche se la base della trama sarà la lotta per la sopravvivenza contro ostili alligatori, si può dire che il film sarà un mix di più generi quali il thriller, l'horror ma anche i "Disaster movie". Vediamo la trama nel dettaglio e il cast di questo nuovo promettente film.

La trama

Il film è ambientato in una cittadina della Florida che si sta preparando all'evacuazione di massa a causa di una violento uragano in arrivo. Haley, preoccupata per suo padre, si recherà da lui prima di partire e scoprirà che il genitore è ferito e imprigionato nei sotterranei della casa a causa dell'attacco di un alligatore che ha invaso l'abitazione. In questo ambiente ostile e pericoloso, Haley e suo padre si troveranno a dover unire le forze per riuscire a salvarsi dall'affamata creatura e dall'uragano, senza sapere che altri alligatori sono pronti a cacciare le due potenziali prede.

Insomma, vi sono tre elementi chiave a rendere difficoltosa l'impresa dei due protagonisti di Crawl-Intrappolati ovvero il livello dell'acqua che sale a causa della forte tempesta, i violenti rettili e l'arrivo imminente dell'uragano.

Il cast

Alexandre Aja, regista francese apprezzato molto dagli amanti del genere splatter. Tra i suoi lavori più noti vi sono "Riflessi di paura" del 2008, "Piranha 3D" del 2010 ma soprattutto il remake de "Le colline hanno gli occhi" uscito nel 2006 e richiesto al regista da Wes Craven. Le speranze degli amanti del genere è che questo Crawl-Intrappolati sia la conferma definitiva del talento di Aja.

Kaya Scodelario, attrice britannica che molti ricorderanno per aver interpretato, di recente, una parte nella saga Maze Runner ma anche per i ruoli in "Moon" e ne "I pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar". Si tratta di un attrice giovane (nata a marzo del 1992) e talentuosa che sicuramente avrà interpretato magistralmente la parte di Haley.

Barry Pepper, attore canadese classe 1970 con all'attivo parti in numerosi film anche di grande successo come "Salvate il soldato Ryan", "Il miglio verde", "La 25° ora" e nella saga di Maze Runner dove recitava, come detto sopra, la protagonista femminile dell'horror di Aja.

Tra gli altri attori anche Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Joe Palma e Ami Metcalf.

Le premesse sono sicuramente positive e sembra che chi passerà la sera di Ferragosto al Cinema non si annoierà di certo con questo film. Per avere una piccola anticipazione del film ecco il trailer ufficiale.