Mediaset, in queste ultime settimane, per tenere compagnia ai telespettatori più giovani, ha puntato molto sulle saghe. La prima a essere mandata in onda è stata 'Harry Potter', con il suo spin off 'Animali Fantastici', ma c'è stato spazio anche per le vicende dei 'Pirati dei Caraibi', e poi l'attesissima trilogia de 'Il signore degli Anelli', che prenderà il via da lunedì 27 aprile.

Ma ora Mediaset ha pensato anche di rispolverare le trame amorose e adolescenziali di 'The O.C.', telefilm cult degli anni Duemila.

Dal 23 aprile ritorna su Italia 1, poi dal 5 maggio si sposta su La5

Quello che è considerato una delle serie da teenager più celebri e più amate di sempre, tornerà in televisione a partire da giovedì 23 aprile su Italia 1, con le prime due puntate della prima stagione, e sarà un appuntamento quotidiano dalle ore 19 alle 20.30.

Poi da martedì 5 maggio, invece, 'The O.C.' si sposterà su La5, dove verrà trasmesso in prima serata, con due puntate al giorno, fino alla fine di tutte e quattro le stagioni prodotte, per un totale di 92 episodi.

La serie cult degli anni Duemila

'The O.C.', abbreviazione di Orange County, la località della California in cui è ambientata la serie, è stato un vero e proprio cult degli anni Duemila: le dinamiche sono incentrate sulla vita di un adolescente dei bassi fondi, Ryan, che si trova a vivere nel quartiere di lusso di Orange County, dopo essere prima finito in galera e poi esserne uscito grazie all'aiuto dell'avvocato Sandy Cohen, che lo fa scagionare e lo ospita in casa sua.

Ryan si scontra quindi con una realtà ricca e benestante, lontana dai suoi pensieri: in mezzo ad amicizie, flirt amorosi e tipici drammi adolescenziali, si mescolano melodramma e commedia, in una serie che ha fatto sognare una generazione di giovani telespettatori.

In onda per quattro stagioni, poi la chiusura definitiva

La serie è stata prodotta e mandata in onda dalla casa di produzione statunitense Fox, a partire dal 2003.

Immediatamente, 'The O.C.' scalò la classifica delle preferenze tra i giovani, diventando, in poco tempo, un cult dei millennials americani e non solo. L'estremo successo del telefilm rese leciti dei paragoni con altre Serie TV per adolescenti che fino a quel momento sembravano impensabili, come con 'Beverly Hills' o 'Dawson's Creek', i due colossi del genere che aprivano, all'epoca, dibattiti accesi tra i giovani su quale fosse il telefilm meglio riuscito e più seguito.

Ma pian piano, 'The O.C.' sembrò interessare sempre meno al pubblico, con un calo netto degli ascolti puntata dopo puntata, e questo portò inevitabilmente alla chiusura della serie, dopo aver fatto sognare, per quattro stagioni, milioni di ragazzi sparsi in tutto il mondo.