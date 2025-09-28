Si è aperta questa domenica 28 settembre all'Auditorio San Dionigi di Vigevano la mostra "Kuoridistoffa" dell'artista pavese Stefano Bressani, che resterà aperta fino al 5 ottobre prossimo, proponendo le sue coloratissime creazioni tessili. I 28 ex-voto pop in esposizione nello spazio gestito da Fondazione Vigevano Piacenza, comprendono quelli di Bressani già presenti in varie collezioni pubbliche e private, includono alcuni benedetti da Vescovi e altri che saranno donati prossimamente al Papa e al Senato.

Il progetto dei cuori di stoffa (dotati di cavetto di connessione col mondo ) è nato circa due anni fa.

La creazione più recente, presentata per la prima volta alla mostra vigevanese, è il coloratissimo cuore creato per celebrare gli 80 anni del Riso Carnaroli, desiderato dalla Fondazione per la Strada del Riso dei Tre Fiumi, il grande progetto transregionale che coinvolte 33 province italiane produttrici di riso bagnate dai fiumi Po, Ticino e Sesia. L'artista ha ripreso gli elementi del logo Carnaroli80, da lui stesso creato, per celebrare l'anniversario della famosa varietà conosciuta e apprezzata in tutto il mondo nella preparazione del risotto.

In mostra un cuore tessile coi tre fiumi, il riso e un volto femminile di mondina

"Siamo nel tempo del non-tempo" ha detto Stefano Bressani al taglio del nastro della mostra, inaugurata dal sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, alla presenza delle autorità e della cittadinanza "dove tutto si consuma in fretta: relazioni, valori, abiti, identità.

Io ho voluto dare al simbolo del cuore una nuova sacralità contemporanea, fatta di materia riciclata, di stoffe che hanno già vissuto per altri scopi. Le mie sono stoffe che hanno amato, sofferto, a volte camminato nel mondo addosso a qualcuno. Voglio che tornino, attraverso l'arte, a vivere per sempre". Al posto d'onore nella mostra, sul "Kuore" Carnaroli80, con al centro tre 'arterie', i tre fiumi della vita che cresce dall'acqua, c'è un'immagine di donna. "Non si tratta di uno stereotipo estetico " precisa l'artista. "Ma come potente memoria viva delle mondine, piegate tra acqua e fatica, tra sole e silenzio. Donne che hanno dato una grande dignità alla terra. E che oggi, attraverso la mia arte, ritrovano voce, storia e significato".

Il 'sarto dell'arte' che omaggia Leonardo e Picasso

Questa esposizione segue le precedenti tappe dell'artista, molto apprezzato nella città di Vigevano - ha sottolineato l'assessore Riccardo Ghia - con opere esposte nei saloni del Castello Sforzesco e al Museo della Calzatura. "Ritorno in questa città dopo oltre 10 anni - ha ricordato egli stesso - che mi ospita in questa bellissima cornice barocca, San Dionigi". Stefano Bressani è un artista internazionale noto per la serie di opere tessili dedicate a Leonardo da Vinci e Pablo Picasso, per aver immortalato nel tessuto anche Beatles. Da sempre sensibile al tema della sostenibilità, ha donato varie sue opere per il raggiungimento di scopi culturali e benefici.

Varie versioni della sua "Testa di Pilota" sono andate ai vincitori di alcune edizioni del Raid Pavia Venezia di motonautica fluviale. Di recente Bressani ha illustrato la copertina di un manuale sportivo, la Guida "300 Future Football Champions 2025 " con uno dei suoi famosi gruppage di calciatori, notissimi ai tifosi rossoneri perché uno di questi è esposto a Casa Milan.

Bressani, che sta preparando per fine anno una mostra milanese con altre opere dedicate alle icone del calcio mondiale come Diego Armando Maradona, sarà insignito del Premio Heritage & Tradition of Europe Arte 2025 l'8 novembre prossimo al Palazzo Gozzani di Treville di Casale Monferrato.