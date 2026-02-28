Aiello sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio, quando il cantautore cosentino salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Leo Gassmann per interpretare un brano iconico: “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante.

Il duetto e la scelta del brano

La serata delle cover, in programma per venerdì 27 febbraio, vedrà Leo Gassmann affiancato da Aiello nell’esecuzione di “Era già tutto previsto”, un classico di Cocciante risalente al 1975. La scelta di questo duetto sottolinea il forte legame di amicizia che unisce i due artisti, pronti a offrire una reinterpretazione del celebre brano.

Il percorso artistico di Aiello

Nato a Cosenza il 26 luglio 1985, Aiello ha manifestato fin da bambino una profonda passione per la musica. Ha intrapreso studi di pianoforte e violino, iniziando a comporre canzoni all’età di sedici anni. Dopo aver conseguito una laurea in scienze della comunicazione e una magistrale in Economia, ha tentato la strada di Sanremo Giovani nel 2011, senza però ottenere successo. Successivamente, si è trasferito in Australia. Il suo primo singolo autoprodotto, “Riparo”, è stato seguito dall’EP di debutto “Hi‑Hello” nel 2017. La consacrazione è arrivata nel 2019 con il brano “Arsenico”, certificato disco di platino, a cui ha fatto seguito “Vienimi (a ballare)” nel 2020, che ha ottenuto il disco d’oro.

Il suo più recente singolo è “Sentimentale”, una collaborazione con Levante, pubblicato nel 2025.

Contesto della serata delle cover

La serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 si terrà venerdì 27 febbraio. L’evento prevede l’esibizione di tutti i Big in gara accompagnati da un ospite, con cui interpreteranno brani del passato. L’esibizione di Aiello e Leo Gassmann chiuderà la serata, un appuntamento che, come da tradizione, non inciderà sulla classifica finale del Festival.