Il trio composto da Blind, El Ma e Soniko calca il palco del Festival di Sanremo 2026, partecipando alla sezione Nuove Proposte con il brano “Nei miei DM”. La formazione, che unisce il rapper Blind agli artisti emergenti El Ma e Soniko, presenta una canzone pop-dance caratterizzata da marcate influenze elettroniche e urban. Questo brano rappresenta una sintesi delle loro diverse esperienze musicali. La loro ammissione al Festival è il risultato diretto della vittoria ad Area Sanremo, il concorso dedicato alla selezione dei giovani talenti per la kermesse ligure.

“Nei miei DM” è il frutto della collaborazione tra i tre artisti, i quali hanno unito le proprie identità musicali per dare vita a un brano energico e contemporaneo. Blind, figura già nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a precedenti talent show, si affianca a El Ma e Soniko, proponendo una gara che riflette le più recenti tendenze della scena musicale italiana. Il brano si distingue per il suo sound moderno e per testi che esplorano storie e dinamiche della vita quotidiana, includendo riferimenti al mondo digitale e alle interazioni sociali.

Un mix di pop, elettronica e urban

La canzone “Nei miei DM” si distingue per la sua capacità di fondere sonorità pop-dance con elementi elettronici e urban.

Offre un esempio concreto di contaminazione tra generi, rispecchiando l’evoluzione della musica italiana contemporanea. Il trio ha lavorato in sinergia per valorizzare le peculiarità di ciascun componente, dando vita a un progetto che mira a coinvolgere un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze. La partecipazione a Sanremo si configura come un’importante occasione di visibilità e crescita artistica per Blind, El Ma e Soniko.

Dal successo ad Area Sanremo al palco dell’Ariston

La presenza di Blind, El Ma e Soniko tra le Nuove Proposte del Festival è stata resa possibile dalla vittoria ad Area Sanremo, il percorso selettivo che ogni anno individua i migliori talenti emergenti per la manifestazione.

Il loro brano “Nei miei DM” ha convinto la giuria grazie all’originalità e alla freschezza della proposta, garantendo al trio l’accesso alla prestigiosa vetrina sanremese. Il Festival di Sanremo si conferma, dunque, come un efficace trampolino di lancio per le nuove generazioni di artisti, offrendo spazio a progetti innovativi e capaci di interpretare i cambiamenti del panorama musicale nazionale.