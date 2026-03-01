Domenica 1 marzo, alle ore 14.00 su Canale 5, torna l’appuntamento con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. In questa fase decisiva verso il Serale, la gara vede ancora in corsa otto cantanti e sei ballerini. Tra questi, Emiliano, Alex, Michele e Angie indossano la maglia oro, simbolo dell’accesso diretto alla fase finale.

Giuria e ospiti musicali

La valutazione delle esibizioni sarà affidata a una giuria composta da Irene Grandi e Don Joe per il canto, e da Giorgio Madia e Francesca Bernabini per il ballo. In questa puntata, il cast degli ospiti prevede la partecipazione del cantautore Bresh, che si esibirà con “Introvabile”, e di Alessio Bernabei con “Tevere”.

L’attrice Giusy Buscemi tra gli ospiti

In studio sarà presente anche l’attrice Giusy Buscemi, protagonista della fiction di Canale 5 “Vanina – Un vicequestore a Catania”. La sua presenza aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla puntata, collegando il talent show a una delle produzioni di punta della rete.

La corsa al Serale si fa intensa

Con la fase finale sempre più vicina, la tensione cresce tra i concorrenti. La maglia oro rappresenta un traguardo ambito, e solo chi conquista tre “sì” dai professori può accedervi. Emiliano, Alex, Michele e Angie hanno già ottenuto questo riconoscimento, ma la competizione resta aperta per gli altri allievi. La loro determinazione è palpabile, in un percorso che richiede impegno costante e talento.

La presenza di ospiti di rilievo come Bresh, Alessio Bernabei e Giusy Buscemi contribuisce a creare un clima di spettacolo e varietà, offrendo momenti di intrattenimento che si alternano alla crescente tensione della gara. L'obiettivo comune è la conquista del Serale, tappa fondamentale per il futuro artistico dei giovani talenti.