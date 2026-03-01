Il Premio della Critica “Mia Martini” del Festival di Sanremo 2026 è stato assegnato a Fulminacci per il brano “Stupida sfortuna”. Il riconoscimento, conferito dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston durante la serata finale, sottolinea la qualità artistica e l’originalità del cantautore romano, alla sua prima partecipazione tra i Big.

L’annuncio, diffuso nella notte tra il trenta febbraio e l’uno marzo 2026, ha sancito il successo di un brano che ha convinto la critica fin dal primo ascolto per il suo intelligente arrangiamento e la sua profonda coerenza espressiva.

Il valore del Premio della Critica

Il Premio della Critica “Mia Martini”, intitolato alla compianta artista dal 1996, rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi attribuiti dalla stampa specializzata. Da decenni, celebra la canzone ritenuta più meritevole secondo il giudizio dei critici musicali, confermando il valore di “Stupida sfortuna” in un contesto competitivo come quello del Festival di Sanremo.

La vittoria di Fulminacci evidenzia il consenso ottenuto dalla sua scrittura, capace di affrontare temi come le paure, le coincidenze e la crescita personale con delicatezza e leggerezza. Queste caratteristiche sono state particolarmente apprezzate dalla sala stampa.

Dettagli sul conferimento del premio

Il Premio della Critica “Mia Martini” è stato assegnato ufficialmente dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

Fulminacci ha ottenuto ventisei voti su centodue votanti, superando Ermal Meta, secondo con diciassette preferenze, e Levante, terza con undici voti. Questi numeri confermano la netta preferenza della critica per il brano vincitore.

Istituito nel 1982 come riconoscimento informale, il Premio della Critica è diventato istituzionale dall’edizione successiva. Mia Martini stessa lo vinse per ben tre volte, così come altri artisti del calibro di Patty Pravo e Daniele Silvestri, a testimonianza del suo storico rilievo.

Contesto culturale e artistico

Il Premio della Critica “Mia Martini” non è solo un omaggio a una delle figure più significative della musica italiana, ma funge anche da termometro della qualità musicale percepita dagli addetti ai lavori. La sua lunga storia e l’intitolazione a Mia Martini ne rafforzano il peso simbolico all’interno della manifestazione canora.

Il trionfo di “Stupida sfortuna” su artisti affermati come Ermal Meta e Levante sottolinea il riconoscimento della scrittura di qualità di Fulminacci. Il brano, presentato alla settantaseiesima edizione del Festival, si afferma come un importante passo nel percorso artistico del cantautore, coincidente con il lancio del suo quarto album, “Calcinacci”.

In conclusione, il Premio della Critica “Mia Martini” assegnato a Fulminacci con “Stupida sfortuna” consolida la sua posizione nella scena musicale italiana contemporanea, valorizzando la sua capacità autoriale. Questo successo rappresenta un riconoscimento prestigioso in un festival da sempre attento alla spettacolarità e alla popolarità.