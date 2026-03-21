Ha aperto a Trieste la mostra “Exposure – Quando il mondo ti guarda, da Harry Styles a Lady Gaga”, curata dallo stylist belga Tom Eerebout. L’esposizione, inaugurata all’Its Arcademy – il primo museo italiano dedicato alla moda contemporanea – sarà visitabile dal 26 marzo al 3 gennaio 2027. La rassegna evidenzia come la moda, attraverso abiti iconici indossati da celebrità internazionali, sia un linguaggio universale e un potente strumento di costruzione identitaria.

Tra i pezzi in mostra spicca l’abito corsettato di Jean Paul Gaultier, indossato da Nicole Kidman ai Grammy Awards del 2011.

La sua estetica fonde il cabaret parigino ottocentesco con lo spirito punk londinese. L'esposizione include anche abiti e accessori di altre icone come Lady Gaga, Harry Styles, Beyoncé, Madonna, Björk, Gwyneth Paltrow, Damiano David, Kylie Jenner, Jenna Ortega e Chappell Roan. "Exposure" esplora i diversi stili che hanno plasmato la cultura visiva contemporanea, presentando anche opere di giovani designer, finalisti dell’Its Contest, ora parte della collezione permanente del museo.

Il ruolo dello stylist nella narrazione della moda

Il percorso espositivo analizza il dietro le quinte dell’immagine pubblica delle star e il ruolo cruciale dello stylist nella creazione della narrazione pop. Ogni look è presentato come il risultato di un processo creativo che va dallo styling alla messa in scena, fino alla sua integrazione nell’immaginario collettivo.

Tra gli elementi salienti, il top in pizzo nero trasparente di Christian Boaro, indossato da Damiano David al Polsat Festival in Polonia nel 2021, e l’abito di Peter Pilotto scelto da Beyoncé per il video musicale "Apeshit", girato al Louvre. Di rilievo anche la tuta a righe diagonali di Arturo Obegero, sfoggiata da Harry Styles, e accessori come la celebre shellbrella, l’ombrello a conchiglia di Lady Gaga a Londra nel 2013.

L’iniziativa mira a valorizzare il lavoro spesso invisibile dello stylist nel mondo dello spettacolo. Barbara Franchin, presidente della Fondazione Its, definisce lo stylist come un “alchimista” e uno “psicologo” capace di rielaborare immagini ed emozioni, comprendendo le fragilità e le potenzialità delle celebrità.

La mostra, quindi, illumina questo processo, riconoscendo lo stylist come artefice dell’immagine contemporanea.

Its Arcademy: un polo per la moda e i nuovi talenti

L’Its Arcademy di Trieste si afferma come realtà unica in Italia, essendo il primo museo di moda contemporanea. Nasce dall’evoluzione della Fondazione Its, da oltre vent’anni impegnata nella scoperta e promozione di nuovi talenti tramite l’Its Contest, un concorso internazionale. Il museo ospita una collezione permanente di abiti, accessori e progetti di design di stilisti emergenti, molti dei quali hanno raggiunto fama internazionale. L’Arcademy è un luogo di sperimentazione, ricerca e divulgazione culturale, offrendo al pubblico una comprensione approfondita delle dinamiche di creazione dell’immagine nella società odierna.

L’apertura di “Exposure” consolida Trieste come punto di riferimento per la ricerca stilistica e per l’analisi del rapporto tra moda e società globale. L’esposizione di capi indossati da star mondiali sottolinea il ruolo della moda non solo come espressione estetica, ma come linguaggio narrativo e identitario, in costante dialogo con il pubblico e il contesto culturale.