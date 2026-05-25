L’Università di Milano-Bicocca si prepara a celebrare il suo ventottesimo anniversario con una giornata speciale dedicata alla musica e alla ricerca scientifica. Mercoledì 10 giugno, l’Auditorium Guido Martinotti sarà il fulcro di eventi gratuiti e aperti al pubblico, che vedranno protagonisti musicali di spicco come Arisa e Paolo Jannacci.

La mattinata si aprirà alle ore 11 con l’esibizione di Arisa, che proporrà alcuni dei suoi brani più noti e dialogherà con il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18, sarà la volta del concerto "Piano Solo" di Paolo Jannacci, figlio d’arte e musicista eclettico, che offrirà un repertorio che spazia dalla canzone d’autore al jazz.

Entrambi i momenti musicali saranno introdotti dal rettore Marco Emilio Orlandi.

La giornata non sarà solo musica: sono previsti anche interventi di giovani professori, ricercatori e studenti dell’Ateneo. Questi presenteranno la loro visione del futuro e il loro legame con l’università, in un confronto coordinato dal prorettore alla Terza missione e ai Rapporti con le imprese, Luca Beverina.

Il programma “Shaping the future”

La celebrazione è intitolata “Shaping the future – Festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo”, un titolo che sottolinea il ruolo centrale di studenti, ricercatori e docenti nella costruzione dell’identità presente e futura dell’Ateneo. L’iniziativa include anche un percorso di pannelli espositivi, che daranno voce e volto alle visioni e alle esperienze delle nuove generazioni accademiche.

L’evento si svolgerà nell’Auditorium Guido Martinotti, uno degli spazi più significativi dell’Università, intitolato al noto sociologo scomparso nel 2012, e da sempre centrale nella vita culturale e scientifica della Bicocca.

Il programma della giornata è concepito come un ponte tra cultura, musica e ricerca, evidenziando la vocazione interdisciplinare dell’Università. L’ateneo, infatti, ha sempre promosso la sua terza missione, affiancandola alla didattica e alla ricerca scientifica, per sviluppare un rapporto attivo con il contesto urbano e produttivo milanese. La scelta di invitare artisti del calibro di Arisa, vincitrice del Festival di Sanremo, e Paolo Jannacci, noto per la sua capacità di fondere jazz, pop e omaggio al repertorio paterno, mira a rafforzare il legame dell’ateneo con la società civile e la scena artistica nazionale.

L’Università di Milano-Bicocca: storia e impatto

Fondata ufficialmente nel 1998, l’Università di Milano-Bicocca è tra gli atenei più giovani e innovativi del panorama italiano. Nata nell’area dell’ex Pirelli, nella periferia nord-est di Milano, è rapidamente diventata un punto di riferimento per la formazione avanzata e la ricerca multidisciplinare. Oggi conta oltre 33 mila studenti iscritti a corsi di laurea, master e dottorati, con un’offerta formativa distribuita su nove dipartimenti. Grazie a una fitta rete di collaborazioni con istituzioni accademiche e industriali, la Bicocca ha ospitato numerosi eventi di rilievo e ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali per i risultati scientifici conseguiti negli ultimi due decenni.

Le celebrazioni del ventottesimo anniversario, con accesso gratuito per il pubblico, rappresentano un’importante occasione per aprire gli spazi universitari alla cittadinanza e intensificare il dialogo tra il mondo accademico e la società. L’iniziativa si inserisce in una consolidata tradizione di eventi che, pur mantenendo il carattere scientifico dell’Ateneo, valorizzano l’incontro con grandi personalità della musica e della cultura italiana, offrendo nuove prospettive di confronto tra generazioni e discipline.