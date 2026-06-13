I Negramaro hanno inaugurato il loro tour 2026 con un trionfo al Circo Massimo di Roma il 13 giugno. Oltre trentamila spettatori hanno riempito la storica arena per due ore intense di hit e un potente messaggio di pace. L'evento ha segnato una ripartenza importante per la band salentina, che torna a esibirsi dal vivo nei principali palcoscenici italiani dopo un periodo di grande attesa da parte dei fan.

L'apertura della tournée romana ha visto Giuliano Sangiorgi e gli altri membri dei Negramaro ripercorrere i momenti salienti della loro carriera.

La scaletta ha spaziato dai classici intramontabili come “Estate”, “Meraviglioso”, “Mentre tutto scorre”, “Solo 3 minuti” e “Via le mani dagli occhi”, fino alle loro più recenti produzioni discografiche. Al culmine del concerto, Sangiorgi ha rivolto parole significative al pubblico: “Se c’è una cosa che non cambia nonostante i tempi bui, è il nostro desiderio di vedere la pace tra le persone. La musica può unire ciò che a volte sembra distante.”

Le prossime tappe del tour 2026

Il tour dei Negramaro proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti nelle maggiori città italiane. Tra le date già confermate figurano eventi a Padova (Stadio Euganeo), Milano (San Siro) e Messina (Stadio San Filippo).

A queste si aggiunge una nuova tappa annunciata per il 13 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale a Firenze. Questo ampliamento del calendario estivo sottolinea la richiesta crescente e la consolidata popolarità della formazione pugliese, capace di riempire sia sedi storiche che moderne in tutto il Paese. Ogni concerto sarà caratterizzato da una produzione scenica curata nei minimi dettagli, con effetti di luce, video e una forte interazione tra la band e il pubblico, elementi che rendono ogni esibizione un'esperienza unica.

Negramaro: tra successi, innovazione e impegno sociale

Attivi dalla seconda metà degli anni Novanta, i Negramaro si confermano tra i gruppi pop-rock italiani più longevi e seguiti.

Dal debutto con l’album omonimo nel 2003 ai successi di “Mentre tutto scorre” (2005) e “Casa 69” (2010), la band ha dimostrato una costante capacità di rinnovamento, collaborando con artisti di spicco e affrontando tematiche sociali nelle proprie canzoni. Questo impegno sociale è ulteriormente ribadito dai messaggi lanciati dal palco e dal sostegno a campagne per la pace e l’inclusione. Oltre ai numerosi dischi di platino, la formazione ha ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama musicale italiano, mantenendo sempre un legame stretto con il proprio pubblico. Gli eventi live del 2026 rappresentano, quindi, un ritorno alla dimensione collettiva che da sempre definisce la poetica e la missione del gruppo.

Il Circo Massimo, con la sua storia millenaria e la sua vocazione ad accogliere manifestazioni artistiche di grande risonanza, ha fornito la cornice ideale per inaugurare questa nuova e attesa fase dei Negramaro.