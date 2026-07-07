Lo stilista Ermanno Scervino ha recentemente ribadito un concetto chiave per il settore dell'alta moda: "il vero lusso è un prodotto dall'identità forte". Questa affermazione, rilasciata durante un incontro tenutosi a Firenze, sottolinea l'importanza cruciale di un'identità distintiva come elemento fondamentale per emergere nel panorama competitivo della moda di alta gamma. Scervino ha chiarito che, nel mercato contemporaneo, il lusso autentico si manifesta attraverso la capacità di un capo o di un accessorio di esprimere una personalità unica e riconoscibile, andando oltre il semplice valore economico.

Durante lo stesso evento, Scervino ha enfatizzato il ruolo centrale e insostituibile di Firenze nella sua visione creativa e nel processo produttivo del marchio. La città toscana, ha spiegato lo stilista, rappresenta una fonte di ispirazione continua e un punto di riferimento imprescindibile per l'eccellenza artigianale italiana. La forza intrinseca del brand risiede proprio in questo legame profondo con il territorio e con le sue secolari tradizioni manifatturiere, un patrimonio che viene costantemente valorizzato.

Le strategie di crescita globale del marchio

Per affrontare le dinamiche e le sfide del mercato globale, il marchio Ermanno Scervino ha delineato precise strategie di crescita. Tra queste, l'espansione della rete retail attraverso l'apertura di nuove boutique si conferma una delle direttrici principali di sviluppo.

Il brand ha recentemente inaugurato punti vendita in diverse città internazionali di prestigio, puntando a offrire una raffinata esperienza di acquisto personalizzata alla propria clientela. L'obiettivo primario è consolidare la presenza internazionale del marchio, mantenendo al contempo salda la sua inconfondibile identità e i suoi valori distintivi.

Firenze e l'eccellenza della produzione artigianale

Il profondo legame con Firenze e la costante valorizzazione della produzione artigianale rappresentano pilastri irrinunciabili per Ermanno Scervino. Lo stilista ha più volte sottolineato come la qualità superiore dei materiali e la meticolosa cura dei dettagli siano le caratteristiche intrinseche che distinguono ogni creazione del suo marchio.

La decisione strategica di mantenere l'intera produzione in Italia, e in particolare nella regione della Toscana, è percepita come una garanzia di autenticità, di eccellenza manifatturiera e di un savoir-faire unico, elementi che definiscono il vero Made in Italy di lusso.

In conclusione, Scervino ha ribadito che il successo e il prestigio del marchio sono il risultato di una visione chiara e coerente, interamente focalizzata sulla creazione di capi che siano autentica espressione di uno stile personale e inconfondibile. Lo stilista ha chiosato affermando che "il vero lusso non è solamente una questione di prezzo, ma è intrinsecamente legato all'identità e ai valori che un prodotto incarna e trasmette".