Denco è una società che si occupa della fornitura di energia elettrica, offrendo a utenze domestiche e business proposte vantaggiose e a condizioni eque. Per avere informazioni in merito alle tariffe abbassa bollette, prestazioni e servizi, la società mette a disposizione dell'utente diversi canali di comunicazione.

Il numero telefonico per contattare il servizio clienti di Denco

Il servizio clienti di Denco è attivo per clienti da rete fissa e mobile al numero 0474.862.068 (l'assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17).

Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso i seguenti recapiti:

fax: 0474.089.803 ;

; email: servizioclienti@denco.energy ;

; pec: dencosrl@legalmail.it ;

; posta ordinaria: Anello Nord 25, I-39031 Brunico (Bolzano).

Sul sito aziendale è anche presente l'area clienti "My Denco" in cui, attraverso le proprie credenziali di accesso (scelte durante la registrazione), il cliente può gestire in autonomia la propria fornitura.

Come inoltrare una richiesta di intervento tecnico a Denco attraverso un modulo

Sul sito di Denco è disponibile la sezione "Modulistica" in cui si possono scaricare moduli per richiedere: l'aggiornamento dell'Iban, la voltura del contratto per la fornitura di energia elettrica, l'aumento o la riduzione della potenza del contatore o un intervento tecnico.

I moduli sono disponibili in italiano e in tedesco e vanno restituiti compilati e firmati attraverso uno di questi recapiti:

Le offerte di Denco per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche Denco propone delle offerte con prezzi che soddisfano qualsiasi tipo di esigenza, anche per andare incontro al rincaro delle bollette attuato a partire dal mese di ottobre 2021, garantendo la massima trasparenza con fatture chiare (per un controllo delle spese semplice) e con la sicurezza dei pagamenti automatici tramite addebito diretto Sepa.

Le proposte comprendono le offerte a prezzo fisso a fascia monoraria o a tre fasce (con l'energia verde opzionale) oppure le Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) a prezzo variabile o bloccato.

Denco e le offerte per il business

Per piccole e medie imprese, liberi professionisti e condomini, Denco propone offerte a condizioni trasparenti, dando al cliente la possibilità di scegliere il prezzo più adatto alle esigenze della propria impresa. Le fatture possono essere cartacee o elettroniche e il pagamento avviene tramite addebito diretto Sepa, bonifico bancario o bollettino postale.

Si può optare per le offerte a tariffa flex (con l'opzione energia verde da fonti rinnovabili) oppure per le Placet a prezzo bloccato per 12 mesi o variabile, che viene aggiornato mensilmente in base all'andamento del Pun, il Prezzo unico nazionale, secondo la formula indicata nelle Cte (in base alle condizioni della delibera Arera).

La società è attiva anche nel settore della mobilità elettrica

Denco si occupa di mobilità elettrica grazie a Leaos la bicicletta elettrica, progettata e prodotta in Italia, leggera (del peso di 15 chilogrammi), confortevole e con cambio automatico, che grazie al suo utilizzo permette una riduzione dell'impatto ambientale, in quanto non rilascia emissioni tossiche; in più è sicura visto che rispetto a un motorino la velocità è ridotta e le batterie usate non sono a rischio incendio. I costi di mantenimento di una bicicletta elettrica sono inoltre più bassi e, rispetto a una bici tradizionale, le due ruote elettriche permettono logicamente di raggiungere una maggiore velocità a fronte di uno sforzo minore.