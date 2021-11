Gas Plus Vendite è un'azienda che fa parte del gruppo Gas Plus Italiana, nato negli anni ‘60 come distributore di gas. La storia della società, riassunta sul sito web aziendale, riporta che, a seguito della liberalizzazione del mercato, un forte processo di crescita aziendale ha permesso al gruppo di sviluppare la sua attività su tutto il territorio nazionale e lungo tutta la filiera del gas naturale.

Il gruppo è infatti attivo in tutti i principali settori di mercato del gas ed in particolar modo nella produzione, nella vendita al cliente finale, nel trasporto e distribuzione per mezzo di reti e nello stoccaggio.

La sua presenza si è sviluppata principalmente nel centro-nord Italia, ma senza tralasciare le altre aree del paese.

Il gruppo è quotato al MTA (Mercato Telematico Azionario) della Borsa di Milano, città nella quale ha la sua sede legale.

Numero verde da rete fissa e contatti da cellulare

Nelle note informative aziendali, si legge che il rapporto con i clienti è basato sulla chiarezza e la fiducia, con l’obiettivo di formulare offerte personalizzate ed adeguate alle diverse esigenze. Personale professionale e sensibile alle esigenze del mercato e della clientela è sempre pronto a rispondere alle richieste di informazione degli utenti attraverso una rete fitta di sportelli e una serie di contatti messi a disposizione dall’azienda.

Per richiedere chiarimenti sulle offerte, sulla fornitura o sulle bollette, è possibile contattare da rete fissa il numero verde 800 903 603. Per chi invece chiama da cellulare, è attivo il numero 045 2212123. È possibile, inoltre, inviare documentazione all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@gasplus.it, oppure recarsi presso uno dei numerosi sportelli presenti sul territorio, consultando la mappa on line presente sul sito.

La sede principale dell’azienda è situata a Milano, in viale E. Forlanini, 17, ed è contattabile al numero di telefono 02 70009499.

Inoltre, è possibile navigare sul sito aziendale per trovare le offerte più adatte alle proprie caratteristiche di utenza domestica o industriale, o utilizzare la funzione dedicata “Sportello on-line”, attraverso la quale è possibile effettuare una serie di operazioni come il cambio di fornitore, l’attivazione di una nuova fornitura, subentro su fornitura chiusa, voltura, disattivazione fornitura, accesso ai bonus, ed altro.

A tal proposito, è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa Bollette.

Certificazioni e business aziendale

L’azienda, sempre attraverso le informazioni riportate sul sito, riporta che la ricerca di nuove opportunità di sviluppo e la costante attenzione nei confronti dell’ottimizzazione dei processi aziendali ha permesso a Gas Plus di ottenere la certificazione ISO 9001.

L’ ingresso nel settore dello stoccaggio di gas naturale, completa la sua strategia di integrazione lungo tutta la filiera del gas. La concentrazione dei progetti nell’area del centro Italia, in zone caratterizzate dalla scarsa presenza di siti per lo stoccaggio, permette all’azienda di conseguire importanti sinergie operative.

Offerte PLACET

L'Autorità del settore, Arera, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 124/2017, ha introdotto una disciplina per il settore dell’energia elettrica e del gas. Si tratta delle offerte PLACET, cioè a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, che obbliga tutti i venditori di risorse energetiche a inserire nelle proprie proposte commerciali un'offerta base che prevede condizioni contrattuali standard e un riferimento economico deciso dall'Autorità.

In virtù della legge vigente, quindi, anche Gas Plus Vendite offre alle famiglie e alle piccole imprese una proposta “standard” di fornitura di luce e gas a prezzo fisso, grazie alla quale il prezzo della componente energia è mantenuto costante per un determinato periodo e privo di costi aggiuntivi. La legge prevede, inoltre, anche l’offerta di almeno una proposta a prezzo variabile, nella quale il prezzo varia automaticamente secondo le indicazioni trimestrali di Arera.