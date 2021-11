Goil Power è un'azienda attiva nel settore del mercato libero dell'energia e ha la propria sede legale in via Cesche a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento. Come si legge sul sito ufficiale, la società che si occupa di vendita di luce e gas nasce nel 2016 e offre i suoi servizi alle utenze domestiche e commerciali per soddisfare le esigenze di energia elettrica e metano, implementando le stazioni di servizio con l'aggiunta di metano e gpl. L'azienda ha diversi "Goil point" sul territorio nazionale, inoltre mette a disposizione degli utenti una serie di recapiti per parlare con i suoi operatori.

La società campana in partnership con l'operatore Rabona Mobile

Nel 2017 l'azienda è entrata anche nel mercato delle telecomunicazioni, con la nascita della nuova Sim Goil Mobile in accordo di partnership con l'operatore Rabona Mobile. Quest'ultimo, come si legge sul sito ufficiale di Goil Power, offre servizi attraverso l'infrastruttura di rete Tim all'interno del territorio nazionale. Nel 2019, in virtù dell'accordo con l'operatore Rabona, Goil ha avuto la possibilità di rivendere le sim 4G. "L'ingresso nel mercato delle telecomunicazioni - afferma la piattaforma - determina un passo importante nella crescita aziendale sia in termini d'immagine che in termini di fidelizzazione dell'utente finale".

Goil Power: la sede ei 'Goil point' in Italia

La sede legale di Goil Power è situata in via Cesche a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, mentre il tel./fax di tale sede è (+39) 0824.271182.

L'azienda, tuttavia, ha altre sedi sparse sul territorio nazionale in cui si possono effettuare pagamenti di bollette, ricariche e, spedizioni e servizi avanzati:

Goil Power a Benevento in via G. Rummo, 1 - 82100. Il recapito telefonico di riferimento è (+39) 0824.25264.

Goil Power partner a Grisolia Scalo (in provincia di Cosenza) corso Scalo Ferroviario, il cui riferimento telefonico è (+39) 0985.763848 e l'indirizzo e-mail è greenmultiservicesrls@gmail.com.

Goil Power a Campoli del Monte Taburno (provincia di Benevento) in via Nino Bixio, mentre il recapito è tel. /fax (+39) 0824.271182.

Goil Power partner a Adro (in provincia di Brescia) in via Umberto I, il cui numero è (+39) 030.7450930 e la e-mail è goiladro@gmail.com.

Assistenza clienti: numero verde, e-mail e recapiti dell'azienda

Goil Power si occupa di vendita ed erogazione della fornitura di gas e energia elettrica all'interno del mercato libero italiano. La società campana mette a disposizione della clientela i suoi consulenti energetici, al fine di fornire informazioni di tipo generico, ospitare eventuali segnalazioni e reclami oppure per illustrare tutte le offerte commerciali esclusive utili per tamponare gli aumenti di ottobre sulle bollette di luce e gas. Il numero verde gratuito da contattare per parlare con il servizio clienti è (+39) 0824.271182 ed è possibile chiamarlo da un dispositivo di telefonia mobile oppure fissa.

Per quanto riguarda le e-mail dell'assistenza clienti, gli utenti possono scrivere tramite il proprio indirizzo di posta elettronica ai recapiti: info@goilpower.it e goilpowersrl@pec.it (quest'ultimo da un indirizzo di posta elettronica certificata). Nella sezione "Contatti" del sito ufficiale è anche disponibile un apposito form per inviare un messaggio telematico alla società, dopo aver inserito i propri dati anagrafici, email, numero di cellulare, e messaggio da inoltrare.