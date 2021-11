Sve Vendita Energie è una società che si occupa della commercializzazione di forniture di gas sia all'ingrosso, che a clienti finali. Per avere un contatto con la clientela mette a disposizione un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni sulle offerte, inoltrare l'autolettura o segnalare disguidi tecnici.

Come raggiungere il servizio clienti di Sve Vendita Energie attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Sve Vendita Energie è attivo attraverso il numero verde 800.014.999. Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso l'indirizzo email info@svevendita.com o la Pec svevendita@pec.it.

L'assistenza è attiva anche presso gli uffici presenti a Cefalù (Palermo), aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito aziendale, basta fare login con le credenziali di accesso scelte durante la fase di registrazione.

Per situazioni di emergenza, dovute a segnalazioni di guasti o interruzione della fornitura, l'azienda consiglia di contattare repentinamente il pronto intervento al numero verde 800.99.42.43.

Come comunicare l'autolettura a Sve Vendita Energie

Per tenere un profilo consumi sempre aggiornato, Sve Vendita Energie consiglia di comunicare l'autolettura nei seguenti periodi: la fine di gennaio, marzo, maggio, settembre e novembre (le letture di marzo e settembre sono di conguaglio).

Al fine di una corretta fatturazione va inoltrata la lettura, senza l'inclusione dei numeri decimali, telefonando al numero verde 800.014.99 (sia da fisso che cellulare) o 0972.820.210 (la telefonata non è gratuita e il costo può variare a seconda del proprio piano tariffario). L'autolettura può essere comunicata anche attraverso l'area clienti presente sul sito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sezione 'modulistica' del sito di Sve Vendita Energie

Sul sito di Sve Vendita Energie è presente un'area "modulistica" in cui sono presenti tutti i documenti utili per l'attivazione e la gestione della fornitura, tra cui la domanda di allaccio, la richiesta di voltura, la richiesta della spedizione delle fatture via email, il modello di recesso contratto erede, la dichiarazione successione-divorzio, la richiesta di addebito su conto bancario, il modello di recesso del contratto, la comunicazione dei dati catastali, l'applicazione dell'Iva al 10% per abitazioni a carattere collettivo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la richiesta per variazioni generiche, il modulo accisa per autotrazione, la richiesta agevolazione di imposta e Iva ridotta o per recapito a inquilino.

Il modulo scelto va compilato in tutte le sue parti, firmato e spedito al seguente recapito: via di Belgioioso 6, 90015 Cefalù (Palermo).

L'attività della società energetica

Sve Vendita Energie si occupa dell'acquisto e della vendita all'ingrosso di forniture di gas, ma anche della vendita a clienti finali del Mercato Libero e del Mercato di Maggior Tutela. Le offerte sono rivolte a utenti domestici, a condomini o per altri usi.

Tra i bonus sociali per il disagio economico, introdotti dal Governo e resi operativi da Arera, gli utenti possono usufruire del Bonus Gas, che dal 1° gennaio 2021 viene riconosciuti automaticamente ai cittadini che ne hanno diritto, senza che debbano presentare domanda presso i Comuni o i Caf.

Per le informazioni sui gestori e sulle forniture energetiche si rimanda al canale abbassa bollette di Blasting News.