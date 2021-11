La storia di Phlogas & Power ha inizio in Molise, grazie all’intraprendenza di un imprenditore che dà vita ad una società per la distribuzione di gas naturale e la gestione dei servizi della rete sul territorio regionale.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del gruppo, la sua attività, dopo essersi consolidata in Molise, si estende anche ad altre regioni italiane, conquistando, in breve tempo, la fiducia di un’ampia clientela, tutelata dalla sua capillare presenza sul territorio e grazie con servizi di vendita e assistenza.

Dal 2015, Phlogas & Power offre ai suoi clienti anche energia elettrica, diventando così un riferimento unico per le forniture energetiche di famiglie e imprenditori nel panorama del mercato libero.

Numero verde e contatti di Phlogas & Power

Come si legge nelle note informative dell’azienda, Phlogas & Power si impegna ogni giorno per soddisfare le esigenze dei suoi clienti attraverso l’ascolto, l’informazione e la trasparenza delle sue offerte.

Sul sito web è stata creata “Altuoservizio”, un’area riservata dedicata al cliente grazie alla quale è possibile accedere ad una serie di approfondimenti e alla modulistica per operazioni come richiesta di allaccio e voltura. Inoltre, nella sezione “Area clienti” sarà possibile registrarsi per effettuare: la comunicazione della lettura del contatore, la consultazione dell’archivio bollette, la visualizzazione dei propri consumi, ed altro.

Per comunicazioni di varia natura, è possibile contattare l’azienda telefonicamente, via mail oppure recandosi fisicamente presso il Punto Cliente più vicino.

Per avere informazioni o effettuare una segnalazione sul servizio luce e gas, è possibile chiamare il numero verde 800 323 203. Per inoltrare reclami, è possibile scrivere a Phlogas & Power Srl, Servizio Clienti, P.zza della Vittoria 14 C – 86100 Campobasso, inviare un fax al numero 0874 438718 oppure inviare una mail agli indirizzi di posta elettronica servizioclienti@phlogaspower.it e phlogaspower@pec.it.

Come passare a forniture Phlogas & Power

Come si legge sul sito, Phlogas & Power rappresenta, nel settore delle forniture luce e gas, un riferimento affidabile e costantemente vicino alle esigenze del cliente finale. Grazie alle sue offerte flessibili, consultabili sul sito dell’azienda, riesce a rivolgersi a clienti domestici e business.

Phlogas & Power dà la possibilità ai suoi clienti di avere un unico fornitore per il gas e l’energia elettrica, con offerte studiate per rispondere ai bisogni delle diverse utenze.

Phlogas & Power fornisce ai suoi clienti un’assistenza costante nel corso di tutto l’iter burocratico della fornitura.

Come viene illustrato sul sito, cambiare operatore e diventare cliente di Phlogas & Power è semplice e gratuito. Se si è già clienti di un fornitore e si vuole aderire ad un’offerta dell’azienda, non si dovrà cambiare impianto, né contatore e l’azienda si farà carico di tutte le pratiche burocratiche necessarie.

Sarà sufficiente fornire, in fase di adesione al contratto, una documentazione che contempli il codice fiscale, la carta di identità, la copia dell’ultima bolletta gas e/o energia elettrica del precedente fornitore, indirizzo e-mail e IBAN in caso di addebito sul conto corrente. Compilando il modulo nella pagina ‘Contatti’ si sarà contattati da un operatore che sarà a disposizione per fornire qualsiasi delucidazione. In alternativa sarà possibile chiamare il numero verde 800 323 203 o recarsi al Punto Cliente Phlogas & Power più vicino alla propria residenza.

Mercato tutelato luce e gas

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente. Nasce per tutelare gli interessi dei consumatori e promuovere la concorrenza nel mercato libero dell’energia, controllando l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali delle forniture proposte dalle aziende del settore. Hanno diritto alle offerte tutelate tutti i clienti e i condomini con uso domestico che raggiungono un consumo annuo non superiore a 200.000 smc.

Le condizioni economiche applicate alle forniture con servizio di tutela sono fissate periodicamente dall’ARERA e sono obbligatorie per tutti gli operatori del settore.