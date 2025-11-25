Il 20 novembre 2025 segna una tappa strategica per Dedem, con la firma di un’operazione finanziaria del valore complessivo di 44 milioni di euro, il gruppo consolida la propria solidità patrimoniale e si prepara a sostenere una nuova stagione di investimenti in linea con il piano industriale 2025-2027.

Rifinanziamento e crescita capacità di investimento

L’accordo, siglato con un pool di cinque primarie banche italiane — BNL BNP Paribas, Banco BPM, ICCREA-BCC, Intesa Sanpaolo e UniCredit — rappresenta non solo un intervento di rifinanziamento, ma soprattutto un atto di fiducia del sistema bancario nei confronti di un’azienda che negli ultimi anni ha accelerato sul piano dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della trasformazione industriale.

Intesa Sanpaolo ha svolto il ruolo di Global Coordinator dell’operazione, mentre UniCredit è stata designata Banca Agente.

Una parte delle risorse è destinata al rifinanziamento delle linee attuali, mentre 15 milioni di euro sono vincolati a investimenti tecnologici, digitali, industriali e operazioni di M&A. Una ulteriore linea da 4 milioni supporterà le esigenze finanziarie generali del gruppo.

L’operazione porta molti benefici: una struttura del debito più sostenibile e con scadenze più lontane, minori oneri finanziari, 3,5 milioni di euro di cassa aggiuntiva nel 2026 grazie al periodo di preammortamento e una semplificazione radicale nella gestione delle linee di credito, che passano da 26 a 4.

La posizione finanziaria netta del gruppo resta sostanzialmente invariata, mentre cresce in modo significativo la capacità di investimento, anche grazie alle risorse raccolte con la recente quotazione.

Paolo Monte, CFO dell'azienda, commenta soddisfatto poiché il processo è stato ideato, negoziato e finalizzato internamente, ma soprattutto tutto ciò rappresenta un ulteriore consolidamento della struttura finanziaria del gruppo.

Anche Alberto Rizzi, Amministratore Delegato della Dedem, sottolinea come l'operazione sia un segnale di fiducia verso la strategia adottata dall'azienda e come il sistema bancario riconosce alla Dedem solidità patrimoniale e capacità di generare valore.

Il gruppo Dedem

Fondata nel 1962, Dedem è oggi leader in Italia nell’identificazione automatica e nelle soluzioni per l’intrattenimento, con il più grande network nazionale di cabine fotografiche e kiddie rides.

È presente in oltre il 60% dei centri commerciali italiani e opera anche in Spagna tramite la controllata Tecnotron. Integrando progettazione, produzione, software proprietari e gestione diretta del parco installato, la società rappresenta un player unico per capillarità e controllo dell’intera filiera