Puntualmente con il cambio di stagione vengono rinnovate le Offerte di lavoro di Poste Italiane, che periodicamente apre nuove selezioni di personale di diversi livelli per varie mansioni negli uffici postali e nei centri smistamento della corrispondenza. Fino al 30 settembre è possibile candidarsi per il ruolo di operatore commerciale negli uffici postali per la vendita di prodotti e assistenza clienti nella provincia autonoma di Bolzano, i requisiti richiesti sono almeno un diploma quadriennale e il patentino di bilinguismo. Di più recente pubblicazione e molto più numerose le nuove offerte di lavoro per postini: in questo caso la finestra temporale per l’invio della propria candidatura alle selezioni chiuderà martedì 11 settembre, la ricerca è volta a incrementare il personale per il servizio di consegna della corrispondenza in tutte le province delle regioni del Centro-Nord Italia.

Assunzioni Poste Italiane: requisiti per candidarsi come postini

Per poter rientrare tra i candidati che l’azienda decide di contattare e mettere alla prova occorre innanzi tutto avere un diploma di maturità ottenuto con un voto di almeno 70 centesimi, oppure una laurea (anche triennale) ottenuta con un punteggio di almeno 102/110. Non sono ammesse deroghe e le candidature inviate senza indicazione del voto non vengono neanche prese in considerazione.

Secondariamente, per il ruolo di postino [VIDEO] occorre che i candidati abbiano una patente di guida che consenta di guidare scooter e motocicli fino a 125 cc di cilindrata, in quanto Poste Italiane affida tali mezzi a due ruote per l’esecuzione del lavoro. Necessaria anche l’idoneità fisica, che viene però verificata in seguito e solamente in caso di assunzione.

Modalità di invio della propria candidatura a Poste Italiane e selezione dei candidati

Per rientrare negli elenchi di candidati che Poste Italiane contatterà per accedere alle selezioni occorre inviare entro l’11 settembre 2018 compreso la propria candidatura unicamente dal sito di Poste Italiane dedicato alle offerte di lavoro, raggiungibile all’indirizzo web https: // erecruiting. poste.it: altre modalità non sono previste. Ci si può candidare anche se in precedenza si ha già tentato ma non si è poi stati ricontattati dall’azienda.

Poste Italiane contatta telefonicamente i candidati che rientrano nei profili richiesti per accordarsi sulle modalità di somministrazione del test preliminare di ragionamento logico (online o in una sede di Poste Italiane), che se passato fa accedere al colloquio individuale e alla prova di guida di uno scooter a pieno carico per verificare le capacità di gestione del mezzo.

Il contratto di lavoro proposto è a tempo determinato con possibilità di proroga e assunzione a tempo indeterminato. La ricerca è per tutte le province delle regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, per le province di Ancona e Pesaro-Urbino nelle Marche e per la provincia di Trento.