Sono attualmente in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma di musicisti, nel settore degli strumenti ad arco, per la realizzazione di un'importante fiction da girarsi a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura della società di produzione multimediale FadeOut Studio, finalizzate al reperimento di una figura maschile per interpretare un importante ruolo nell'ambito della realizzazione di un interessante cortometraggio da girarsi tra Roma e dintorni.

Cineworld Roma

La nota agenzia Cineworld Roma, operante da diverso tempo in ambito cinematografico e televisivo, per la realizzazione di un'importante fiction ambientata negli anni '50, seleziona alcuni e qualificati musicisti nell'ambito degli strumenti ad arco.

Nello specifico, la richiesta in questione è attualmente indirizzata verso due uomini in grado di suonare adeguatamente il violino e la viola e/o il violoncello. Oltre, ovviamente, al possesso di buone competenze nell'ambito musicale, si richiede anche che si tratti di candidati con capelli facilmente pettinabili ma, al contempo, non eccessivamente lunghi.

Gli interessati a [VIDEO] presentare la propria candidatura devono innanzitutto far riferimento, al fine di ricevere ulteriori informazioni e indicazioni, alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma ma, se preferiscono, possono inviare direttamente e tramite WhatsApp i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto, unitamente ad alcune recenti fotografie, al seguente numero telefonico: 349-3118517.

FadeOut Studio

FadeOut Studio, una ormai affermata società di produzione multimediale con sede a Roma, specializzata nel settore di video, tutorial, spot, shooting fotografici e altro ancora, cerca, per la realizzazione di un interessante cortometraggio, un uomo di età scenica intorno a 80 anni, con struttura fisica tale da poterlo definire 'corpulento' e o calvo oppure con capelli bianchi (in tal caso possibilmente lunghi).

Gli interessati a [VIDEO] candidarsi devono inviare, entro e non oltre il prossimo 20 febbraio 2019, i propri dati personali e i riferimenti di contatto, allegando inoltre tre fotografie (in primo piano, a mezzo busto e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione @fadeoutstudio.it. Si precisa che occorre assolutamente inserire nell'oggetto quanto segue: "Candidatura corto 2019".