Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di comparse per una nuova serie televisiva, prodotta da Bartlebyfilm, le cui riprese verranno poi effettuate a Genova e dintorni. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo teatrale della compagnia Sogni di Scena, che debutterà nel mese di marzo a Roma.

Una serie televisiva

Per realizzare una Serie TV, la nota casa di produzione Bartlebyfilm, che ha all'attivo numerose produzioni e co-produzioni con importanti e noti registi, seleziona attualmente varie comparse.

Le riprese verranno poi effettuate a Genova e dintorni a partire dal prossimo 4 marzo, per proseguire orientativamente fino alla metà del mese di aprile 2019. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso uomini e donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni, dallo stile 'elegante' e di bella presenza.

Si selezionano comunque anche altre comparse, uomini e donne, a condizione che siano maggiorenni. Per ulteriori informazioni è possibile far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: castingagenova@gmail.com. Gli interessati [VIDEO]a candidarsi devono comunque presentarsi direttamente mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio 2019 a Genova Cornigliano, presso Villa Bombrini (Via Muratori, 5). In entrambe le giornate le selezioni si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 18. Inoltre, i candidati dovranno portare un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale (o la tessera sanitaria).

Uno spettacolo teatrale

La compagnia teatrale Sogni di Scena, per la realizzazione di uno spettacolo che debutterà nel mese di marzo 2019 a Roma, seleziona attori e attrici. Lo spettacolo teatrale in questione è fondamentalmente una rilettura in chiave moderna del testo di Medea.

Nello specifico, la richiesta è orientata verso una attrice di colore o, quantomeno, con carnagione alquanto scura, in grado di parlare in modo molto corretto in italiano, e alcuni attori intorno ai 35 anni di età, tutti in possesso di una adeguata esperienza in ambito recitativo, di bella presenza scenica e dotati di una ottima dizione. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando alcune fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, anche uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: compagniasognidiscena@gmail.com.