Sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse, per un cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga e prodotto da Independent Movie Productions, in sinergia con Actor Zone Studio of Acting. Sono inoltre aperti i casting alla ricerca di cantanti/attori, ballerini, cantanti per uno spettacolo teatrale dal titolo "Civico 7 - Il Musical".

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga e prodotto da Independent Movie Productions, in collaborazione con Actor Zone Studio of Acting, sono in corso le selezioni. Le riprese verranno poi effettuate a Milano e dintorni tra il 23 e il 28 aprile 2019. Per lo short film in questione, che prevede la sceneggiatura di Laura Bertoglio, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso le seguenti figure attoriali: tre uomini di età compresa trai 25 e i 35 anni, un uomo tra i 40 e i 60 anni e una donna tra i 25 e i 35 anni.

Si cercano inoltre sei comparse tra i 25 e i 35 anni. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie (in primo piano e a figura intera) e al proprio curriculum artistico-professionale, nonchè ad uno showreel (da Youtube o da Vimeo), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @independent-movie.com. Per ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli, consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook della casa di produzione o il relativo sito web.

Uno spettacolo teatrale

Per lo spettacolo teatrale dal titolo "Civico 7 - Il Musical", si cercano ballerini, cantanti/attori, cantanti. Tutti devono essere dotati di notevoli capacità di carattere interpretativo.

Le selezioni si svolgeranno poi il prossimo 28 febbraio a Firenze, esclusivamente su convocazione, e quanti supereranno le audizioni verranno inseriti immediatamente nella compagnia teatrale. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: info @musicalmoodcompany.com. In sede di selezioni i candidati come cantanti dovranno presentare due canzoni dal repertorio di Mia Martini, Loredana Bertè o Renato Zero, unitamente ad una canzone del proprio 'mondo' artistico, mentre i candidati come cantanti/attori saranno tenuti a presentare anche un monologo di genere drammatico o brillante.

Infine, coloro che si propongono come ballerini dovranno presentare una coreografia su base, di stile modern, modern contemporary oppure hip hop.