In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un bando di concorso dal Comune di Taranto per 60 posti nel profilo professionale di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato, categoria C1 ed è rivolto a diplomati. Lo stipendio di un agente della polizia locale si aggira intorno ai 1.680 euro mensili. Fra i compiti a lui assegnati c'è quello di svolgere attività di vigilanza e di prevenzione, per l'accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi. Di seguito i requisiti e come candidarsi.

Concorso per 60 agenti polizia municipale a Taranto

Per partecipare al nuovo concorso per agenti di polizia municipale al Comune di Taranto si richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente di guida di categoria B che non sia scaduta. Si deve poi provvedere a versare la tassa di concorso di 10,00 euro che non è rimborsabile e costituisce un requisito essenziale per partecipare.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente in modo telematico collegandosi al sito web del Comune di Taranto, utilizzando il form on-line disponibile nella sezione «concorsi» entro e non oltre il 2 maggio. Il concorso prevede: una prova preselettiva (in caso di più di 200 domande), una prova scritta, un colloquio.

La prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla, basato sulle seguenti materie: cultura generale, materie degli enti locali e diritto amministrativo, nozioni di lingua inglese.

Le materie oggetto delle due prove scritte e orali sono: elementi di diritto amministrativo, codice della strada, elementi di diritto penale e procedura penale, ordinamento enti locali, Testo unico dipendenti pubblici, norme in materia di anticorruzione, elementi di legislazione in materia sanitaria.

Si accede alla prova orale se si consegue allo scritto almeno 21/30. La prova orale si intende superata se si consegue almeno 21/30. Si può consultare il bando alla pagina ufficiale del concorso sul sito del Comune di Taranto da dove saranno pubblicati i calendari con le date della prova prova preselettiva, scritta, orale.

Anche il comune Sciacca cerca 5 vigili a tempo indeterminato

Anche il Comune di Sciacca ha pubblicato un bando per inserire 5 vigili a tempo indeterminato. Per partecipare al bando dei 5 agenti di polizia municipale bisogna esser in possesso del diploma di maturità o di altro titolo similare. Per candidarsi al concorso c’è tempo fino al 15 aprile 2021. Quanto all'iter della selezione è prevista una valutazione dei titoli e due prove d’esame: una scritta e una orale. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del comune.