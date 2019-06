Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera americana, 'Beautiful' che va in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. I telespettatori si stanno rendendo conto della presenza saltuaria dell'attore McCook che è uno dei protagonisti indiscussi della Serie TV. Il personaggio di Eric è presente in Beautiful sin dal primo appuntamento condividendo questo record con la collega Katherine Kelly Lang.

Sono gli unici attori rimasti all'interno del prodotto televisivo e presenti dal debutto avvenuto alla fine degli anni ottanta. Inoltre viene rispettata l'origine delle tre famiglie composte rispettivamente dai Logan, Spencer e Forrester. La famiglia di Ridge si è vista perdere il prestigio trovandosi in una situazione di inferiorità rispetto agli altri rivali. Da qualche tempo il personaggio di Eric è divenuto di supporto ed è stato protagonista di poche storyline a dimostrazione del fatto che questa figura potrebbe essere vicina all'uscita di scena. Da alcune stagioni Eric si è limitato a divenire lo spettatore delle vicende degli altri personaggi dando dei consigli oppure partecipando all'azione.

I due attori sempre meno presenti nella soap. (foto - cbs.com)

Quinn e la moglie lasciano la villa nelle mani di Flo

Nelle recenti puntate americane i fan pensavano in una maggiore presenza di Eric e della moglie Quinn per via del fatto che hanno deciso di ospitare Flo e la madre Shauna. Non si è avvertito alcun incremento in merito alla partecipazione più assidua di questa figura ed è stata trovata un'altra soluzione. Eric e Quinn si sono concessi una vacanza in una spa lasciando la città e permettendo a Flo di vivere la storia d'amore con Wyatt all'interno della villa.

Non sono mancati i commenti sui social, in particolare si Twitter, da parte dei fan che hanno parlato di una certa penuria di set. Hanno continuato dicendo che l'ufficio di Eric sia divenuto un luogo per qualsiasi persona. Si deve considerare che gli attuali amministratori Ridge e Steffy sono stati poco presenti all'interno del posto di lavoro.

I commenti sui social da parte dei fan e dell'attore John Mccook

L'ironia da parte dei fan è sorta spontanea se si considerano le mansioni svolte da Zoe che dovrebbe lavorare per una passerella o un set fotografico.

McCook ha risposto sui social ed ha avuto modo di ironizzare sull'affollamento delle persone presenti all'interno dell'ufficio. Uno dei motivi è legato al budget della produzione impegnata a girare mille episodi all'anno. L'attore John McCook ha avuto modo di annunciare sulla sua pagina di Twitter il ritorno su set di Beautiful per girare le riprese di un episodio. Le persone hanno voluto credere che le parole dell'attore siano volte a sottolineare la sporadicità del personaggio di Eric all'interno della soap.