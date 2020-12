Martedì 22 dicembre è una data da dimenticare per la Juventus e tutto il popolo bianconero. In una sola serata la Signora ha perso sei punti in campionato, cosa che non era mai successa prima nella storia del calcio. Nel pomeriggio di martedì, attorno alle 17, il Collegio di garanzia del Coni ha cancellato lo 3-0 a tavolino dei bianconeri contro il Napoli, stabilendo che la partita dovrà essere rigiocata. Poi, nella serata, il colpo grosso della Fiorentina allo Juventus Stadium. Una netta vittoria per 0-3. Mai la Juventus aveva subito una così pesante sconfitta dal 2012, anno in cui è nato il nuovo stadio.

Una giornata davvero storta che potrebbe pesare molto sulle sorti del campionato bianconero.

L'impresa dei viola, Juventus-Fiorentina 0-3

La serata di martedì sera si è chiusa nel peggiore dei modi per la Juve. Forse tramortita dalla sentenza del Coni, la squadra bianconera ha giocato la sua più brutta partita in campionato conto la Fiorentina. A pesare sul risultato finale sono state alcune decisioni arbitrali, ma la squadra non ha saputo reagire a dovere al goal iniziale dei viola. Dopo tre minuti, infatti, Vlahovic viene lanciato da Ribery e riesce a bruciare sul tempo de Ligt e a mettere la pelle in porta. Al minuto numero 20 la partita per i bianconeri si complica ancor di più con il rosso a Cuadrado per un fallaccio su Castrovilli. Con l'inferiorità numerica la Juve subisce il colpo e non reagisce.

Nella ripresa i viola dilagano con il goal di Caceres e l'autorete di Alex Sandro. Certo non era facile rimontare lo svantaggio iniziale giocando 80 minuti con un uomo in meno, ma la Signora di fronte le difficoltà ne è quasi sempre venuta fuori. Questa volta non è stato così.

Pirlo, alla Juve manca continuità

Alla Juventus di Andrea Pirlo manca continuità nei risultati e nel gioco.

Poca brillantezza davanti e molti errori dietro. L'inizio di stagione dei bianconeri quest'anno è stato piuttosto altalenante. Avevano vinto 4-0 al Tardini contro il Parma, dominando la partita per 90 minuti, poi il crollo alcuni giorni dopo contro la Fiorentina in casa. Stessa sorte anche alcune settimane prima, con i pareggi contro Benevento e Crotone e poi l'impresa al Camp Nou contro il Barcellona, vincendo 3-0.

I problemi per la Juve sono a centrocampo. Il nuovo modulo 4-5-1 servirebbe a dare un aiuto maggiore a Ronaldo sulle fasce, con la freschezza e la velocità d Chiesa e Bernardeschi che contro i viola hanno deluso. Male, però, anche la difesa che martedì ha steccato la partita. Ora ci sarà la pausa natalizia per riprendere le forze e riordinare le idee. Al rientro i bianconeri dovranno affrontare sfide molto ostiche. In sequenza avranno Milan, Sassuolo e Inter e l'incognita del match contro il Napoli che dovrà essere rigiocato. Insomma, una serata come quella di martedì la Juve non l'aveva mai avuta.