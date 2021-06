Appena tornata a Un posto al sole, Marina Giordano ha dato, agli spettatori, alcune preziose informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale. La donna ha raccontato di essersi sposata con Fabrizio, dopo che l'uomo aveva affrontato una faticosa riabilitazione. A quanto pare, i due hanno deciso di convolare a nozze a Londra, dove si sono poi trasferiti in modo da permettere a Marina di stare assieme ai suoi figli. Questo epilogo avrebbe potuto rappresentare un degno lieto fine per questi due personaggi, ma gli eventi hanno però poi preso un'altra piega.

L'imprenditrice ha infatti deciso di abbandonare la tranquilla vita londinese per tornare a Napoli e occuparsi nuovamente dei cantieri, e Fabrizio ha scelto di seguirla. Ma questo cosa comporterà per i due? Rosato appoggerà le scelte di Marina? I due resteranno davvero assieme o qualcosa è destinata a separarli? A seguire cercheremo di dare una risposta a queste domande.

Un posto al sole, trame 7-11 giugno: il destino di Rosato

L'elaborato piano di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), per riappropriarsi dei cantieri. era finito per ritorcersi contro di lui. L'uomo era indubbiamente riuscito a riprendersi le quote di maggioranza delle aziende, ma aveva allontanano per sempre Marina (Nina Soldano) dalla sua vita.

Inoltre la situazione dei cantieri è poi precipitata lasciando l'uomo a lottare da solo contro un nemico agguerrito come Abbate. In questo quadro, molto desolante, ha fatto il suo ritorno Marina. Tuttavia è rimasto aperto un interrogativo: che fine ha fatto Fabrizio? La risposta è stata data quasi subito ai fan. Marina infatti ha ammesso che, dopo la riabilitazione a Ginevra, lei e Rosato si sono trasferiti a Londra dove si sono anche sposati.

I due sembrano essere felici e hanno coronato il loro sogno d'amore. Un vero e proprio lieto fine insomma, ma è davvero così?

Upas, spoiler dal 7 all'11 giugno: Fabrizio arriva a Napoli

Nelle prossime puntate Fabrizio (Giorgio Borghetti) deciderà di fare ritorno a Napoli per fare una sorpresa a Marina. L'uomo ha abbandonato ogni proposito di vendetta e non è minimamente interessato ai Cantieri.

Purtroppo però, nonostante i suoi buoni propositi, Rosato si troverà coinvolto in questa tremenda faida. L'uomo infatti, tornato in Italia per passare del tempo con Marina, dovrà invece usare il suo tempo per placare l'ira della donna. Giordano infatti avrà un duro scontro con Lara (Chiara Conti) e penserà subito a un modo per vendicarsi. Fabrizio dovrà quindi fare ricorso a tutta la sua pacatezza per calmare la moglie, ma ci riuscirà?

Un posto al sole, puntate di giugno: Rosato è destinato a restare poco tempo

L'incidente tra Lara e Marina però non sarà l'unico problema per Fabrizio. Quest'ultimo infatti entrerà nelle mire di Abbate che, sotto consiglio di Lara, proverà a manipolare l'uomo per portarlo dalla sua parte.

Le anticipazioni non rivelano altro, ma è facile ipotizzare che Pietro cercherà di fare leva sulle insicurezze e la gelosia di Rosato. Gli spoiler non svelano ulteriori informazioni, quindi non è chiaro se l'uomo si farà traviare o se resterà fermo nel suo intento di restare neutrale. C'è pero un dettaglio interessante da considerare. A quanto pare l'attore Giorgio Borghetti infatti sarà presente per pochissimo tempo nella soap, già nelle anticipazioni dal 14 al 18 giugno non viene nominato. Tuttavia difficile capire cosa possa significare questo. L'uomo attenderà Marina a Londra o deciderà di staccarsi da lei vedendola troppo coinvolta in questa vicenda?