Non si è ancora spenta l'eco della vicenda Sea Watch 3 e a livello nazionale ed internazionale si continua a parlare di un fatto senza precedenti. Non era infatti mai accaduto che una nave Ong forzasse il blocco navale per aggirare il limite imposto dall'Italia che, dall'avvento di Matteo Salvini in poi, ha scelto di chiudere i propri porti alle navi che salvano chi naufraga nel Mediterraneo. A intervenire con un'opinione abbastanza chiara in merito è il filosofo Diego Fusaro che, attraverso il proprio profilo Twitter ed il suo sito internet, non manca di tirare frecciate ben assestate nei confronti del comandante della Sea Watch Carola Racket e di delineare scenari che potrebbero derivare dalle vicende con cui ci si deve confrontare attualmente.

Fusaro commenta duramente una foto della Rackete

E' noto come l'ingresso della Sea Watch 3 all'interno di un porto piccolo come quello di Lampedusa sia avvenuto con una manovra che è finita sotto la lente d'ingrandimento delle autorità. Sta, infatti, dilagando la voce secondo cui il modo in cui la nave si è mossa, per volere di Carola Rackete, abbia messo in serio rischio la vita dell'equipaggio di una motovedetta della Guardia di Finanza che teneva sotto controllo la situazione.

Proprio le Fiamme Gialle sono protagoniste di un tweet di Fusaro che posta una foto in cui si nota come un uomo con un giubbino che attesta l'appartenenza al corpo della Guardia di Finanza è ritratto con Carola Rackete subito dopo lo sbarco. Il commento è durissimo. Fusaro sottolinea come da un lato ci sia un uomo che rappresenta lo Stato che si guadagna onestamente da vivere e serve la patria. Sprezzante è, invece, il giudizio per il capitano tedesco: "una figlia di papà annoiata, con rasta e casetta a Londra, amica del padronato cosmopolitico e delle sue lotte no border ai danni delle classi lavoratrici".

A sinistra, un rappresentante dello Stato italiano, che si guadagna onestamente da vivere e serve la Patria. A destra, una figlia di papà annoiata, con rasta e casetta a Londra, amica del padronato cosmopolitico e delle sue lotte no border ai danni delle classi lavoratrici. pic.twitter.com/YflKEhEQYA — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) 30 giugno 2019

Fusaro ritiene Carola possa essere 'usata' dalla Ue

In un altro tweet, invece, arrivato qualche ora prima Fusaro rivela quello che potrebbe essere un piano che presto, a suo avviso, potrebbe essere messo in atto dall'Unione Europea.

Nel lancio che linka ad una pagina del suo sito ufficiale viene rivelato quello che addirittura, secondo lui, potrebbe essere un vero e propri piano. "State pronti. La UE - scrive - dell’euro e degli euroinomani userà il caso Sea Watch e la capitana dei rasta figlia di papà come ulteriore motivo di aggressione ai danni dell’Italia". Fusaro ritiene che questa vicenda potrebbe essere strumentalizzata al punto da destabilizzare il Bel Paese e favorire un governo tecnico, generando una prospettiva che, secondo le sue idee, sarebbe "un colpo di stato finanziario e filobancario".

Parole che, dunque, sembrano quasi lanciare un allarme per gli italiani.

