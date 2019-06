Il successo di Matteo Salvini passa anche per temi che non sono strettamente legati alla politica. Tra gli strumenti che, nel tempo, gli hanno concesso di acquisire consensi importanti sul piano personale, ancora prima che come leader di partito, c'è stato un uso strategico dei social attraverso cui ha offerto una parte di se che spesso i politici non sono abituati a mostrare. Per esempio quella legata alle passioni musicali e televisive. E non può essere il caso che spesso sia finito al centro di scambi di opinioni e battute con protagonisti del mondo dello spettacolo.

Tra i tanti, però, che non hanno fatto mistero di nutrire antipatia nei suoi confronti, ne sono apparsi alcuni che, invece, non hanno lesinato apprezzamenti nei confronti del suo operato e del suo modo di fare politica. L'ultima in ordine di tempo è stata la show girl Valeria Marini che, intervistata da Il Tempo, ha avuto parole di elogio particolarmente importanti nei confronti del leader della Lega.

Salvini la segue sui social

Nel corso di un'ampia intervista rilasciata al quotidiano, apparsa integralmente sull'edizione on line dello stesso, si è inevitabilmente sfiorato l'argomento social.

A molti non è sfuggito il fatto che tra i pochi che il Ministro dell'Interno segue attraverso i propri profili social c'è proprio la popolare show-girl. Un arcano che Valeria Marini ha avuto modo svelare in maniera chiara, non disdegnando un giudizio più che mai positivo sul leader del Carroccio. I due infatti si conoscerebbero da Natale quando un evento a Milano, li ha portati ad incontrarsi.

Marini 'folgorata' dal politico Salvini

Valeria Marini, nel corso dell'intervista, ha avuto toni entusiastici nel manifestare il proprio apprezzamento nei confronti di Matteo Salvini.

Senza alcuna remora ha definito il Ministro dell'Interno "un grande". Un'opinione positiva che, evidentemente, non contraddistingue solo la Marini, considerato il consenso trovato dallo stesso numero uno del Carroccio.Secondo la show girl, però, ci sarebbe un motivo preciso dietro tanto successo. Secondo lei, infatti, il Ministro è "diretto e sincero". Doti che, dunque, piacciono a lei e ai tanti che lo chiamano Capitano. La digressione politica di Valeria Marini si spinge, però, anche su argomenti tecnici.

"Spero - ha detto - che il governo con i 5 stelle non cada perché abbiamo bisogno di equilibrio". Giudizio lusinghiero anche per il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte: "Conte mi piace: si è trovato all’improvviso nella mischia e si sta dimostrando una figura eccellente. Fare il politico è il mestiere più difficile del mondo".