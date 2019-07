Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda che ha interessato l'imbarcazione olandese della Sea Watch e, in seguito, della nave 'Alex' dell'organizzazione umanitaria non governativa italiana 'Mediterranea'. In entrambi i casi sono sorte alcune polemiche di matrice Politica, specialmente da parte della Lega e del suo segretario e attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La vicenda della nave della Sea Eye

Nelle ultime ore sta facendo parlare un nuovo caso legato alle Ong, in questo caso la tedesca Sea Eye.

Pubblicità

Pubblicità

Andando maggiormente nei dettagli e stando a quanto è stato riportato da un articolo pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano, il governo maltese ha deciso di autorizzare lo sbarco della 'Alan Kurdi', ovvero sia l'imbarcazione dell'organizzazione umanitaria tedesca.

In precedenza, la Ong era diretta verso il porto di Lampedusa e suoi i rappresentanti avevano sostenuto di non sentirsi intimiditi da Salvini.

La redistribuzione dei migranti all'interno dell'UE e la situazione all'interno dell'imbarcazione

Stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito del Tgcom 24, la decisione del governo maltese è arrivata dopo un forte 'braccio di ferro' con l'organizzazione umanitaria originaria della Germania.

Pubblicità

A seguito dello stesso annuncio fatto da Malta, è stato reso noto che i migranti della 'Alan Kurdi' saranno redistribuiti in altre nazioni che fanno parte dell'Unione Europea.

Per essere più specifici, i migranti sono 65 e l'annuncio è stato fatto direttamente dall'attuale premier dell'isola mediterranea Joseph Muscat. Inoltre, bisogna segnalare che la stessa Sea Eye ha annunciato che almeno tre migranti sono collassati per via delle alte temperature che stanno interessando Malta e che ciò è avvenuto fuori dal porto momentaneamente chiuso della stessa isola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica

Su ciò, c'è anche da dire che i tre migranti sono stati sottoposti alle cure e che l'organizzazione umanitaria non governativa tedesca ha annunciato di aver bisogno dell'assistenza medica e di un porto aperto e sicuro, proprio al fine di salvaguardare la salute dei migranti. Intanto, c'è da segnalare che il caso della Sea Eye sta facendo e farà sicuramente parlare molto di sé, sia in Italia che nel resto della stessa Unione Europea.

Inoltre, in Italia è molto probabile che anche nei prossimi giorni si continuerà a parlare della vicenda che riguarda l'imbarcazione dell'organizzazione umanitaria non governativa 'Mediterranea' e ciò sarà un ulteriore 'campo di battaglia' tra l'attuale governo e le opposizioni, specialmente quelle legate alla sinistra e al centrosinistra.