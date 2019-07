Negli ultimi giorni si sta parlando molto del presunto scandalo che coinvolgerebbe la Lega Nord. Andando maggiormente nello specifico, un recente articolo del sito statunitense 'Buzzfeed News' ha sostenuto che il partito potrebbe aver ricevuto soldi dal governo russo. Tali finanziamenti, sempre secondo l'inchiesta di Buzzfeed, potrebbero essere avvenuti poco prima delle elezioni europee. Inoltre, nell'articolo della testata statunitense è stato diffuso anche un 'audio segreto' di una conversazione avvenuta all'Hotel Metropol di Mosca.

Il presunto ruolo di Savoini

Per essere più precisi, l'audio segreto riprende una conversazione tra alcuni uomini russi e italiani non identificati. Inoltre, l'unica persona dell'audio che è stata 'riconosciuta' è Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell'associazione culturale Lombardia-Russia. A seguito delle polemiche, lo stesso Savoini ha sostenuto che l'incontro 'segreto' sarebbe stato semplicemente una conferenza tra imprenditori italiani e russi. Inoltre, Savoini ha decisamente negato l'ipotesi del finanziamento governativo russo nei confronti della Lega Nord.

L'indagine sull'ex portavoce di Salvini e la foto della delegazione leghista in Russia

Recentemente la Procura di Milano ha aperto un'indagine relativa ai presunti 'fondi russi' destinati alla Lega. Inoltre, come riportato da un articolo del Fatto Quotidiano, anche lo stesso Savoini è stato indagato e l'ipotesi di reato contestata è di 'corruzione internazionale'. Entrando maggiormente nei dettagli, c'è da dire comunque che un'inchiesta sui presunti 'fondi russi' è partita da febbraio a seguito di un articolo pubblicato sul sito dell'Espresso.

Oltre a ciò, bisogna dire che comunque sia Salvini che Savoini hanno sempre respinto le accuse e sostenuto di non aver mai preso un rublo dalla Russia.

Intanto, proprio lo stesso Ministro dell'Interno si sta trovando al centro di un'altra controversa questione relativa alla delegazione leghista andata in Russia. Per essere più specifici, il vicepremier e segretario della Lega Nord aveva sostenuto che Savoini non avesse mai fatto parte della delegazione ufficiale che aveva visitato Mosca.

Inoltre, lo stesso leader leghista aveva affermato che non vi sarebbero legami certi tra la Lega e l'associazione Lombardia-Russia ma tali affermazioni sono state contestate da alcune testate giornalistiche.

Tra di esse c'è da segnalare quella diretta da Enrico Mentana 'Open', che ha pubblicato alcune foto che ritraggono Savoini durante alcuni incontri ufficiali avvenuti in Russia.