Questa mattina il Premier Conte è salito al Quirinale per giurare con i suoi 21 Ministri: 10 provenienti dal Movimento 5 Stelle, 9 dal Partito Democratico, uno da Liberi e Uguali ed uno è un tecnico. In tutto le donne sono 7, cioè un terzo della squadra di Governo; mentre nel precedente Governo erano cinque su 18 Ministri totali, di cui solo due con portafoglio: Giulia Grillo alla Sanità ed Elisabetta Trenta alla Difesa, a cui dal 15 luglio si era aggiunta Alessandra Locatelli alla Famiglia al posto di Lorenzo Fontana.

Dopo il giuramento, al termine della cerimonia e del brindisi, il neonato governo si è subito riunito per la prima volta in Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi e come da tradizione il Presidente Conte ha suonato la campanella. Ufficialmente però il Governo si insedierà solo dopo che sia la Camera che il Senato, tra lunedì e martedì, avranno votato la fiducia.

Durante il primo Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro (prima Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza.

Inoltre, secondo fonti ministeriali, Giuseppe Conte durante questa prima seduta avrebbe voluto sottolineare che esiste un solo programma e non punti del M5S, punti del Pd e punti di LeU. Un solo ed unico programma su cui tutti i Ministri, insieme e uniti, dovranno lavorare. Ad intervenire sono stati poi anche i tre esponenti a capo delle delegazioni delle forze politiche che compongono il governo: Luigi Di Maio, Dario Franceschini e Roberto Speranza. Tutti appaiono essere concordi sulla necessità di lavorare in modo coeso per un programma di fine legislatura.

Conte nomina Paolo Gentiloni commissario europeo per l'Italia

Durante il Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha confermato di aver candidato Paolo Gentiloni alla poltrona di commissario italiano in Europa. La notizia trapelata inizialmente da fonti europee è stata oggi confermata in Consiglio dei Ministri.

Gentiloni, dopo aver appreso la notizia, ha ringraziato il Presidente Giuseppe Conte per l'incarico, definendo questa una responsabilità che lo onora: "Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l'Italia e per l'Europa".

I ministri confermati, quelli cancellati e quelli nuovi

I Ministri che compongono la nuova squadra di Governo sono 21: di cui 13 con portafoglio e 8 senza. Rispetto al precedente Governo abbiamo tre Ministri in più, ma si arriva anche ad un terzo di ministri di sesso femminile: un obiettivo non raggiunto invece prima.

Gli unici due ministri confermati del Governo Conte I sono: il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Tutti gli altri, provenienti dal Movimento 5 Stelle, che hanno formato la squadra di Governo con Conte non sono stati confermati, tranne Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S infatti è stato 'spostato': prima Ministro dello Sviluppo Economico, del lavoro e delle politiche sociali, nonché Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I nuovi Ministri del Movimento 5 Stelle sono invece: Federico d'Incà Ministro per i Rapporti con il Parlamento; Paola Pisano Ministro dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione; Fabiana Dadone Ministro per la Pubblica amministrazione; Vicenzo Spadafora Ministro per le Politiche giovanili e sport; Stefano Patuanelli Ministro dello Sviluppo economico; Nunzia Catalfo Ministro per il Lavoro e politiche sociali e Lorenzo Fioramonti Ministro dell'Istruzione.

Per il Partito Democratico sono stati nominati: Francesco Boccia Ministro degli Affari regionali e le autonomie; Giuseppe Provenzano Ministro del Sud; Elena Bonetti Ministro per le Pari opportunità e la famiglia; Enzo Amendola Ministro per gli Affari Europei; Lorenzo Guerini Ministro della Difesa; Roberto Gualtieri Ministro dell'Economia e Finanze; Teresa Bellanova Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali; Paola De Micheli Ministro delle Infrastrutture e trasporti; Dario Franceschini Ministro Beni culturali e turismo.

Per Liberi e Uguali è stato nominato Roberto Speranza Ministro della Salute. Inoltre, nella squadra del neo-Governo fa parte anche Luciana Lamorgese, come Ministro dell'Interno da indipendente, perché precedentemente Consigliera di Stato.