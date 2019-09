Margherita Penta, consigliera comunale della Lega nella città pugliese di Ostuni, ha ironizzato su un ragazzo straniero svenuto, postando su Instagram delle stories con alcuni suoi amici. Il video con selfie e risate ha fatto il giro del web prima di sparire dalla circolazione.

La coordinatrice del partito di Matteo Salvini ha pubblicato sulle stories di Instagram un video in cui si lasciava ritrarre accanto a un immigrato che dormiva (o probabilmente era svenuto). Come sottofondo musicale ha scelto, per concludere la "scenetta" girata, la canzone "Se mi lasci non vale" di Julio Iglesias.

La coordinatrice di Ostuni del partito di Matteo Salvini deride un ragazzo immigrato su Instagram

L'episodio è accaduto verso la mezzanotte del 15 settembre, nella zona centrale di Ostuni, in Piazza della Libertà. Il ragazzo di colore, secondo quanto ricostruito attraverso i social network, appariva in uno stato di incoscienza e indossava una maglietta rossa, delle scarpe da ginnastica, un paio di pantaloni chiari e un cappello.

L'immigrato si trovava in una posizione scomoda, proprio accanto al Palazzo del Comune, sulle scale della chiesa di San Francesco. Nel video si mostra una ragazza che gli si avvicina mentre come sottofondo parte "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti e sullo schermo appare la scritta "Mi vuoi sposare?", accompagnata da un emoticon.

Poco dopo viene ripreso dagli smartphone l'arrivo dell'ambulanza e della squadra di soccorso in Piazza della Libertà: gli operatori portano via il giovane sulla barella, mentre nel video si fa partire il brano "Morirò d'amore " di Jovanotti.

La scena si conclude con la coordinatrice della Lega ostunese, Margherita Penta, che sorride davanti all'immigrato sulle note della canzone di Julio Iglesias.

Il video in questione ha fatto il giro del web, passando dagli amici dei protagonisti e tag di vario genere, prima di sparire dalla rete ed essere rimosso, probabilmente per mano della stessa consigliera comunale.

La dura reazione del Presidente Emiliano di fronte alla politica anti immigrazione

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha reagito molto duramente all'episodio, attaccando Margherita Penta, consigliera della lega di Ostuni.

Emiliano ha affermato che i discorsi anti immigrazione hanno prodotto dei mostri che dovrebbero chiedere scusa e non fare parte del mondo della Politica per un certo periodo. Il video è ormai sparito dalla circolazione, ma le reazioni nel mondo del web sono state numerose e il tono canzonatorio adottato nelle riprese delle clip, con le canzoni e le emoticon non lascerebbero spazio ad alcun dubbio.