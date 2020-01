I Sondaggi politici rappresentano uno strumento importante per valutare l'impatto della politica. Non hanno la stessa validità oggettiva delle urne, ma aiutano a capire in che modo si sposta il consenso. Trattandosi di indagini a campione, può accadere che siano fallaci o quantomeno imprecise. C'è, però, chi a volte non sembra farci molto affidamento. Come nel caso di Maria Giovanna Maglie che, con un post apparso sul suo profilo Twitter, si è scagliata contro la rilevazione Ixè secondo cui Giuseppe Conte sarebbe il leader con il più alto indice di fiducia e gradimento all'interno dell'elettorato italiano.

Nel suo tweet la giornalista ha addirittura parlato di sospetta "bufala''.

Sondaggi politici: Meloni ha scavalcato Salvini

Nelle ultime rilevazioni diramate da Ixè e riprese da diverse fonti, tra cui Il Fatto Quotidiano, c'è stato posto per un'indagine relativa alla fiducia personale. Dai dati emersi, quello più sorprendente ha riguardato il fatto che Giorgia Meloni abbia scavalcato Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia ha raggiunto il 33% di fiducia da parte degli italiani, sopravanzando di un punto il numero uno del Carroccio.

Un dato importante se si considera l'esistenza di un'importante discrepanza di consenso tra i partiti che rappresentano. Chi, però, continua a mantenere la vetta nella speciale graduatoria è Giuseppe Conte. Per lui c'è un 40%, nonostante il calo di un punto. Occorre comunque precisare che non si tratta di una torta in cui vengono divise le percentuali tra i singoli nomi, ma di una semplice e precisa domanda che viene fatta agli intervistati su ciascun protagonista della politica rispetto alla fiducia o meno che si nutre nei suoi confronti.

Maria Giovanna Maglie non crede a Conte primo

Il fatto che Giorgia Meloni abbia scavalcato Matteo Salvini non è un dato che sorprende Maria Giovanna Maglie. Non a caso, nel suo tweet, ha sottolineato come questa evidenza non sia fonte di stupore per lei. "A me - ha scritto - che se la battano non stupisce".

L'affondo sulla rilevazione arriva, però, riguardo alla leadership conferita a Giuseppe Conte relativamente alla fiducia che si avrebbe nei suoi confronti."È il primo in classifica - aggiunge - il Presidente del Consiglio Giuseppi Conte, con il 40%, che mi fa sospettare la bufala".

A me che nel sondaggio Ixè sulla fiducia ai politici @GiorgiaMeloni sia al 33 e @matteosalvinimi al 32, cioe' se la battano, non stupisce. E' Il primo in classifica, il presidente del Consiglio, #Giuseppi Conte, con il 40%, che mi fa #sospettarelabufala — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) 9 gennaio 2020

Nello stesso sondaggio la Lega mantiene il primo posto tra i partiti. Per il Carroccio, seppur in calo di tre punti, c'è una percentuale di consenso stimata nel 29,5%. A seguire, il Partito Democratico con il 20%, il Movimento Cinque Stelle con il 16,2% e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni con il 10,7%.

Più indietro Forza Italia con il 7,3% e Italia Viva con il 3,6%.