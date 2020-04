L'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 sta mettendo in ginocchio l'Italia. Con l'ultimo decreto firmato nella giornata di ieri il Governo ha optato per la riapertura graduale di alcune attività (negozi per bambini su tutti) decidendo però al contempo di far proseguire il lockdown per i normali cittadini fino al prossimo 3 maggio.

Se il mondo politico si mostra diviso, anche quello dello spettacolo non risparmia critiche all'operato di Giuseppe Conte e dei suoi Ministri. Nelle ultime ore dopo lo sfogo di Enzo Iacchetti è arrivato anche il tweet polemico di un altro volto noto della tv e del cinema, Massimo Boldi.

Il governo opta per una riapertura graduale

Secondo il recente decreto governativo a partire dal prossimo 14 aprile potranno dunque riaprire sia alcune categorie di studi professionali sia attività quali librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per i bambini che potranno ritirare su la saracinesca.

Nella conferenza stampa serale di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio ha sottolineato come si siano contenuti i contagi in Italia ed ha invitato tutti i cittadini a tenere alta l'attenzione perché non si possono vanificare gli sforzi fatti finora nella lotta al Coronavirus.

Giuseppe Conte ha aggiunto che a partire dal 3 maggio si potrebbe ritornare alla vita di prima in modo graduale e non senza grandi cautele.

Lo sfogo di Enzo Iacchetti sul Governo

In queste ultime settimane anche molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione si sono sfogati sui social network senza risparmiare critiche e battute ironiche sull'operato del governo. Nelle ultime ore Enzo Iacchetti, noto conduttore di Striscia la notizia, si è sfogato ad esempio con un video su Facebook.

Il presentatore ha criticato la classe Politica responsabile di aver tagliato i fondi alla sanità, alla ricerca e alla cultura e di aver così mandato in rovina il Paese. Il conduttore satirico ha difeso poi i medici ed il personale sanitario venuto a mancare in queste settimane di emergenza invitando la classe politica a non definirli con il nome di "eroi" perché in questo modo "li fate rivoltare dalle tombe".

Massimo Boldi critico sul governo

Nella giornata di ieri, prima dell'intervento di Conte, un altro volto noto della tv, Massimo Boldi, non ha lesinato critiche all'operato dell'Esecutivo. Il comico italiano sostiene che il governo sia "debolissimo" e sottolinea inoltre come sia davvero incredibile che questa grande emergenza venga gestita da Giuseppe Conte e dai suoi colleghi Ministri.

Con ironia l'uomo ha aggiunto che questo governo è "costruito con i voti del gratta e vinci": "D'altra parte loro fanno quello che possono, praticamente nulla". ha chiosato Boldi.