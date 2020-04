Nei giorni scorsi due agenzie di indagine demoscopica hanno effettuato dei sondaggi per conto di due programmi Rai. La prima in ordine di tempo è stata quella di Ixé per Cartabianca del 31 marzo relativamente all'andamento del consenso dei partiti, mentre la seconda è stata quella di Emg-Acqua per Agorà del 2 aprile che ha messo in evidenza il gradimento e la fiducia degli italiani nei singoli personaggi politici.

L'indagine della Ixé riguardo l'andamento dei partiti: Lega e PD ai primi due posti ma entrambi in calo

Il programma di Rai 3 Cartabianca ha commissionato un nuovo sondaggio all'Ixé per quanto riguarda il consenso degli elettori ai partiti. Dai dati divulgati la sera del 31 marzo è emerso che in prima posizione c'è sempre la Lega, anche se il partito di Matteo Salvini ha confermato il suo trend di discesa, passando dal 26,5% al 26,2%. In seconda posizione si è confermato il Partito Democratico, che ha subito una leggera flessione, passando dal 22,9% al 22,6%.

E' in crescita invece il Movimento Cinque Stelle, che in una settimana dal 15,1% passa al 15,6%, rimanendo in terza posizione. Stabile è la quarta posizione di Fratelli di Italia, che guadagna leggermente, passando dal 12,7% al 12,8%. Ancora in crescita è Forza Italia che ha fatto registrare un incremento dello 0,4%, passando dal 7% al 7,4%. In crescita anche La Sinistra, anch'essa dello 0,4%, aumentando dal 3,5% al 3,9%.

Male invece Italia Viva, che è scesa dal 2,2% della settimana scorsa fino all'1,9% attuale.

Il gradimento per i leader politici secondo il sondaggio Emg Acqua: Conte davanti a Salvini e Meloni

Il programma della Rai Agorà del 2 aprile ha invece commissionato all'istituto demoscopico Emg Acqua di Fabrizio Masia un sondaggio specifico sulla fiducia accordata ai singoli leader. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in testa con il 43% delle preferenze: un dato in crescita costante nelle ultime settimane, se pensiamo che il 19 marzo era dato al 35% e poi il 26 marzo era passato al 39%.

In seconda posizione, ex aequo, ci sono i due leader di centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni con il 36% ciascuno (entrambi in crescita di 1 punto percentuale nell'ultima settimana), mentre dietro di loro si trova il segretario del Pd Nicola Zingaretti con il 24%. A seguire c'è l'attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il 20% e poi il leader delle Sardine Matteo Santori e Silvio Berlusconi, entrambi con il 18%. Scorrendo in questa speciale classifica troviamo Giovanni Toti al 15% e poi Matteo Renzi, che si trova al 14% insieme a Carlo Calenda. Infine troviamo il pentastellato Vito Crimi con la percentuale del 11%.