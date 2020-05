"Giuseppe Conte, un contraccolpo lo rischia in prima persona". Ne è convinta la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Resarch. Ne parla nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a 'La Verità' in cui ha fatto un po' il punto della situazione relativamente a quello che è il pensiero degli italiani su diversi aspetti legati alla situazione emergenziale in atto.

Ghisleri evidenzia i rischi che corre il premier Conte

La sondaggista ha puntualizzato il fatto che, al momento, non si può dire che il premier abbia deluso gli italiani.

Le sue perplessità riguardano il timore che sarebbe stato innestato negli italiani da scelte comunicative da lei definite "troppo altalenanti". Scene come quelle degli assalti ai supermercati sarebbero state l'effetto da una comunicazione che, stando alle parole della direttrice di Euromedia Research, sarebbe stata caratterizzata da 'ondate' determinate dal momento".

La Ghisleri è stata chiamata ad esprimersi sull'impatto comunicativo di Conte in questa fase emergenziale. Le conferenze stampa, così come la scelta degli orari per le esposizioni televisive o in streaming, da parte del Premier sono finiti per essere bersaglio di qualche critica proveniente soprattutto da parte dell'opposizione.

L'idea della direttrice di Euromedia con focus sulle ansie degli italiani e sulle dichiarazioni del Premier è chiara: "Se ti esponi troppo, suscitando grandi aspettative che poi fatichi a mantenere, ferisci il sentimento della gente".

Gradimento per Conte comunque al 42-44%

Non mancano i sondaggi che oggi raccontano, però, come Giuseppe Conte sia un premier su cui gli italiani in questo periodo problematico fanno affidamento.

"Le inversioni di tendenza - specifica Alessandra Ghisleri - qui possono verificarsi dall'oggi al domani. Ma Conte, un contraccolpo lo rischia in prima persona, essendo il garante di questa situazione: la gente è molto confusa". La confusione a cui fa riferimento la fondatrice di Euromedia Research è quella che, a detta sua, potrebbe esserci in quanti solo per andare a lavoro non sanno in che modo la loro vita sarà cambiata sul piano dei mezzi pubblici da prendere o della pausa pranzo da organizzare. Al momento il Presidente del Consiglio continua comunque a godere di un consenso abbastanza ampio.

È la stessa Ghisleri a mettere in evidenza quelle che sarebbero le percentuali di gradimento sulla base delle rilevazioni del proprio istituto. "Per noi - evidenzia - oscilla tra il 42 ed il 44%. Che poi è nella media dei principali istituti di ricerca di sondaggi". Quello che è certo è che, per Giuseppe Conte, il destino non ha riservato il destino più facile che un Presidente del Consiglio avrebbe potuto avere considerata l'emergenza senza precedenti.