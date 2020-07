Nuova puntata di quella che ormai è diventata una continua serie di attacchi di Chef Rubio nei confronti di Matteo Salvini. Il leader della Lega è, per l'ennesima volta, finito nel mirino del popolare personaggio televisivo. Come spesso accade, Rubio critica la tendenza del numero del Carroccio a utilizzare i social per pubblicare sprazzi della sua quotidianità, ai fini dell'interazione con i follower.

Cherf Rubio contro Salvini sui social: non è una novità

Matteo Salvini è riuscito a costruire buona parte del suo consenso anche grazie all'utilizzo dei social network. Da tempo si parla della così detta "Bestia", ossia di un gruppo di persone che hanno reso il leghista il politico più seguito d'Europa sui vari canali.

La strategia è spesso aggressiva nei confronti degli oppositori politici e di coloro i quali sono su posizioni diverse. Il modus operandi, tuttavia, comprende anche una serie di post che mettono Salvini nelle condizioni di interfacciarsi con i propri follower anche in momenti della quotidianità che spesso i politici non propongono. E così si vede l'ex ministro dell'Interno consumare piatti tipici dei luoghi che visita, vivere momenti con i propri figli o come nell'ultimo caso farsi fotografare in un momento apparentemente poco affine alle aspettative su un politico.

Chef Rubio non gradisce questa caratteristica del leghista, sebbene la diversità di vedute tra i due riguardi svariati ambiti ideologici.

Solo pochi giorni fa lo aveva attaccato per il modo con cui descriveva la situazione del porto di Lampedusa. In quel caso il leghista mostrava una serie di barche rimaste a intralciare la vita dei pescatori dopo aver portato i migranti sull'isola. Lo chef lo aveva accusato di mostrare disagi per i quali lui stesso non aveva fatto nulla quando era il numero uno del Viminale.

Chef Rubio nota la posizione di Salvini

Stavolta Matteo Salvini, o chi per lui, sceglie di postare una foto che lo ritrae sorridente in bicicletta. Il tema al centro della sua attenzione è il fatto che, come ogni lunedì, una nuova settimana sta partendo. Lo si evince dalla didascalia riservata allo scatto.

"Si pedala direzione Roma. Buona settimana Amici, con l'Italia nel cuore e la sua splendida gente sempre nel cuore". L'occasione diventa proficua per Chef Rubio per riservargli ancora un attacco. "Sei - scrive in risposta - sul marciapiede e pure contromano: 'ndo ca... voi annà?". Parole che mirano a mettere in evidenza l'irregolarità della marcia di Salvini. Non resta che attendere per capire se arriverà la replica.