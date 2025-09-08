L'ultimo sondaggio SWG di lunedì 8 ottobre per il Tg di La7 non certifica grossi cambiamenti nell'equilibro dei partiti politici italiani. In lieve arretramento troviamo il primo partito, Fratelli d'Italia, che scende così al 30%. Salgono i primi due partiti di opposizione, il PD e il M5S. Stabili i partiti di centrodestra, stessa cosa per tutte le altre forze, senza grandi variazioni rispetto a sette giorni fa.

L'ultimo sondaggio SWG per il TG di La7

Come di consueto, finita la pausa estiva, ritornano i sondaggi del lunedì annunciati durante il TG serale di La7 dal direttore Enrico Mentana.

In questa rilevazione il partito di Giorgia Meloni è in lieve calo e scende così di due decimali, posizionandosi al 30% dei consensi. Un passo indietro che però non è preoccupante visto che questo sondaggio continua a certificare l'assoluta supremazia del partito della premier italiana, Fratelli d'Italia, che non ha altri partiti che al momento riescono ad insidiarlo.

Negli ultimi tempi, nonostante le delicate sfide internazionali, la crisi di Gaza, l'ambiguità mantenuta dal governo nei confronti della Global Sumud Flotilla e più in generale le posizioni su migranti, unite a quelle di politica interna su giustizia e magistratura, hanno attirato numerose critiche al governo da parte dei principali partiti di opposizioni e dai suoi leader.

Nonostante questo però il governo e i partiti che sostengono l'attuale maggioranza di centrodestra sembrano tenere alla prova dei sondaggi.

Il dato su PD e M5S

Il dato su Partito Democratico e Movimento 5 Stelle appare positivo quest'oggi. Il partito di Elly Schlein sale di due decimali e si posiziona al 22,2%. Il primo partito di opposizione nelle ultime settimane è alle prese con le alleanze per le elezioni regionali: il clima rasserenato di unità tra le forze che sostengono il cosiddetto campo largo sembra far bene ai democratici, nonostante un equilibro che al momento appare fragile.

Il M5S sale di tre decimali e si porta al 13,6%: un ottimo risultato quello della forza politica guidata dall'ex premier Giuseppe Conte che in questi ultimi mesi ha fatto un importante balzo in avanti nei sondaggi salendo costantemente.

Sicuramente ha il suo peso la leadership e il carisma politico del presidente dei Cinque Stelle.

Il dato sugli altri partiti

Gli altri partiti della maggioranza appaiono pressoché stabili in questo sondaggio SWG. La Lega resta fissa all'8,6%: il partito del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini resta di poco sopra Forza Italia: il partito dell'altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani insegue poco dietro salendo all'8,3% (+0,1%).

Tra gli altri partiti Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sale di un decimale e si colloca al 6,8%. Azione di Carlo Calenda invece scende di due decimali e si posiziona al 3,3%; lieve calo anche per Italia Viva di Matteo Renzi che arriva al 2,4% (-0,1%) e per PiùEuropa ferma al 2% (-0,1%).

Da ultimo chiude stabile Noi Moderati di Maurizio Lupi con l'1%. E infine gli intervistati che non si esprimono e non prendono posizione per alcuna forza politica sono il 33% di chi ha risposto a questo sondaggio.