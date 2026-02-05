Il governo alza il livello di guardia sull’ordine pubblico e prepara un nuovo giro di vite normativo. Dopo le tensioni esplose a Torino durante il corteo di Askatasuna, Palazzo Chigi accelera su un pacchetto sicurezza destinato a cambiare in modo significativo la gestione delle manifestazioni di piazza, la prevenzione della violenza giovanile e le tutele per forze dell’ordine e cittadini. La premier Giorgia Meloni, intervenuta personalmente all’ospedale Le Molinette per esprimere solidarietà agli agenti feriti, ha indicato la linea: “Faremo tutto il necessario per ristabilire le regole”.

Tradotto: norme più severe e poteri rafforzati per prevenire i disordini prima che degenerino. Il provvedimento, atteso sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, dovrebbe articolarsi in un decreto legge immediato e in un disegno di legge per gli interventi strutturali.

Cosa cambia con il nuovo pacchetto sicurezza

L’impianto punta su tre direttrici principali: prevenzione, deterrenza e protezione legale. Le misure allo studio riguardano manifestazioni pubbliche, microcriminalità urbana, minori e immigrazione, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il rischio di scontri e reati. Tra le novità più rilevanti emerge il fermo preventivo: la polizia potrà trattenere fino a 12 ore soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante i controlli pre-corteo.

Uno strumento che mira a neutralizzare i facinorosi prima dell’ingresso nelle piazze. Parallelamente si rafforza il Daspo urbano (Dacur), estendendo il divieto di accesso a determinate aree cittadine a chi sia già stato denunciato o condannato per violenze durante proteste o disordini.

Arresti differiti e scudo penale

Il governo valuta anche la flagranza differita, che consentirebbe di arrestare i responsabili di danneggiamenti identificati successivamente tramite video o prove raccolte dopo gli scontri. Sul fronte giuridico arriva poi lo scudo penale. Non riguarderà solo gli agenti, ma anche i cittadini: chi agisce in presenza di cause di giustificazione, come l’adempimento del dovere o la legittima difesa, potrebbe non essere automaticamente iscritto nel registro degli indagati.

Per le forze dell’ordine significherebbe evitare l’apertura sistematica di procedimenti quando intervengono durante operazioni delicate.

Minori e armi bianche: linea dura

Altro capitolo chiave è quello della violenza giovanile. L’esecutivo punta a una politica di “tolleranza zero” sui coltelli. Tra le ipotesi:

Divieto di vendita di lame agli under 18, anche online;

Sanzioni da 500 a 3.000 euro, che possono salire fino a 12.000 euro in caso di recidiva;

Divieto assoluto di porto per coltelli con lama superiore a 5 centimetri;

Estensione dell’ammonimento del questore anche ai ragazzi tra i 12 e i 14 anni.

Un intervento che punta a colpire alla radice la diffusione di armi tra i più giovani, fenomeno in crescita nelle aree urbane.

Zone rosse e responsabilità dei genitori

Nel pacchetto spunta anche la possibilità per i prefetti di istituire “zone rosse” permanenti, aree urbane ad alto rischio dove sarà vietata la permanenza a soggetti segnalati per reati legati a violenza, droga o armi. Inoltre, si studiano sanzioni economiche per i genitori che non vigilano sui figli minorenni responsabili di episodi violenti. Un principio che introduce una corresponsabilità familiare sul piano amministrativo.

Quando dovrebbe arrivare il decreto e il confronto politico

Dopo il vertice a Palazzo Chigi con i vicepremier Tajani e Salvini e i ministri chiave di Interno, Giustizia e Difesa, Meloni ha invitato le opposizioni a una collaborazione istituzionale, proponendo una risoluzione condivisa.

Il centrosinistra, però, resta cauto. Il Movimento 5 Stelle chiede un confronto “serio e non strumentale”, mentre il Partito Democratico ribadisce che il dibattito dovrà passare dal Parlamento, evitando interventi emergenziali dettati dall’onda emotiva dei singoli episodi. I tempi saranno stretti. Il Consiglio dei ministri è stato fissato per giovedì pomeriggio e il pacchetto potrebbe essere varato già nelle prossime ore. Se confermato, il decreto legge entrerebbe in vigore immediatamente, mentre il disegno di legge seguirebbe l’iter parlamentare. L’obiettivo dell’esecutivo è chiaro: mostrare fermezza e riportare il controllo delle piazze. Resta da capire se la stretta riuscirà davvero a coniugare sicurezza e diritti, senza trasformare l’emergenza in regola.