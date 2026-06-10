Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo la risposta militare americana seguita all’abbattimento di un elicottero USA nello Stretto di Hormuz, episodio attribuito alla Repubblica Islamica. Il presidente americano Donald Trump è intervenuto con toni durissimi sulla piattaforma Truth Social.

"L'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto! Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo".

Nel suo messaggio, Trump ha poi rilanciato le critiche alle capacità militari di Teheran, descrivendo una situazione di forte indebolimento delle forze armate iraniane.

"L'esercito iraniano è un disastro totale. Gran parte di esso, come la Marina e l'Aeronautica, non esiste nemmeno più: è stato completamente sconfitto", ha concluso il presidente degli Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Trump e i negoziati chiave

Le parole di Donald Trump si riferiscono direttamente ai negoziati internazionali che vedono coinvolte le principali potenze mondiali e l'Iran. Il fulcro di queste discussioni è il programma nucleare iraniano e le sanzioni economiche imposte a Teheran. Il presidente ha costantemente criticato la strategia adottata dall'Iran durante le trattative, sostenendo che ogni esitazione o ritardo potrebbe comportare gravi conseguenze per il Paese.

Trump ha mantenuto una linea dura nei confronti dell'Iran, una posizione già consolidata durante il suo mandato presidenziale.

Le sue recenti dichiarazioni sono state ampiamente interpretate come un chiaro avvertimento alle autorità iraniane, in un momento in cui la comunità internazionale segue con grande attenzione l'evolversi della situazione geopolitica nella regione.