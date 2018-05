Sabato 19 maggio si correrà la 14ª tappa del Giro d'Italia 2018, la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. A seguire il percorso e la diretta tv della corsa. L'arrivo in salita sullo Zoncolan sarà uno degli appuntamenti clou della seconda settimana del Giro [VIDEO], considerate le sue pendenze in media intorno al 12 per cento con punte massime che raggiungono il 22 per cento. Non è un caso che venga considerata come l'ascesa più dura d'Europa da affrontare per i corridori. Nel momento in cui vi scriviamo, la maglia rosa è saldamente sulle spalle di Simon Yates, reduce dal successo nella 9 tappa con arrivo sul Gran Sasso (località Campo Imperatore).

Il capitano del team Mitchelton-Scott ha dato prova di essere l'atleta più in forma fino ad oggi, infliggendo distacchi notevoli ai suoi rivali, su tutti il connazionale Froome e il campione italiano Fabio Aru.

Percorso 14 tappa Giro d'Italia 2018

La partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia 2018 è prevista a San Vito al Tagliamento, comune della provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. L'arrivo è fissato in cima al Monte Zoncolan, dopo che i corridori avranno percorso in totale 186 km. Si tratta di una delle frazioni più difficili dell'edizione di quest'anno [VIDEO]. La tappa di montagna di sabato, infatti, prevede la scalata di cinque GPM: Monte di Ragogna (43° km), Avaglio (106° km), Passo Duron (142° km), Sella Valicalda (166° km) e lo Zoncolan, dove è posto il traguardo della gara.

La salita del Monte di Ragogna (GPM di terza categoria) è lunga 3 km con pendenze tra l'11 e il 9 per cento, con punte fino al 16 per cento. La seconda ascesa di giornata conduce al GPM di terza categoria di Avaglia, dopo che i corridori avranno percorso 4,5 km su pendenze comprese tra il 5 e 13 per cento. Il terzo GPM (seconda categoria) della tappa di sabato è il Passo Duron. La pendenza è sempre intorno al 10 per cento per tutti i 4,4 km di salita, il tratto più impegnativo è all'inizio, con una pendenza massima del 18 per cento. La quarta salita, prima dello Zoncolan, è il GPM di terza categoria di Sella Valcalda, che misura 7,6 km. Dopo un primo tratto relativamente semplice al 2-3 per cento, la pendenza rimane costante sul 6-7 per cento. Dal quarto GPM all'inizio dell'ascesa finale mancheranno 10 km.

Dove vedere la corsa

La diretta della 14ª tappa del Giro 2018 sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 14.00. Gli appassionati di Ciclismo potranno contare anche sulla diretta tv in onda su Rai Sport dalle 12.50, dopo l'appuntamento con Villaggio di partenza, trasmesso alle 11.50, durante cui si seguirà la partenza del gruppo della maglia rosa dal comune di San Vito al Tagliamento.

Per chi è fuori casa e non ha la possibilità di seguire in televisione la corsa, può contare sul live in streaming garantito dalla sezione Dirette dell'applicazione Rai Play, scaricabile da smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS. Il servizio è disponibile anche da pc, collegandosi al sito raiplay.it e cliccando sulla sezione denominata Dirette.