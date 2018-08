I prossimi mesi saranno davvero interessanti per gli appassionati di boxe, alla luce del grande livello dei match in programma e di quelli che sarebbero sul punto di avere conferme ufficiali [VIDEO] da parte degli organizzatori. Il piatto forte è lo scontro tra Titani in programma a Las Vegas il prossimo 15 settembre tra Gennady Golovkin e Canelo Alvarez che si ritroveranno sullo stesso ring con tre cinture mondiali dei pesi medi in palio, ad un anno esatto di distanza dal combattimento finito in parità. Il 22 dello stesso mese, Anthony Joshua metterà in palio allo stadio di Wembley le sue quattro cinture dei pesi massimi contro Alexander Povetkin.

A novembre, mancherebbe soltanto la data ufficiale, sempre tra i pesi massimi ci potrebbe essere la sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury valida per la corona mondiale WBC. Sempre a novembre, ci potrebbe essere un ulteriore match decisamente di prim'ordine tra il campione mondiale indiscusso dei pesi massimi leggeri, Oleksandr Usyk che dovrebbe affrontare l'ex campione mondiale della stessa categoria, Tony Bellew. L'indiscrezione è parecchio attendibile, visto che a pronunciarla è il promoter Eddie Hearn ai microfoni di The Boxing Voice. Il noto manager britannico starebbe cercando di organizzare il combattimento per il prossimo 10 novembre nel Regno Unito.

Sarà l'ultimo combattimento di Bellew

Tony Bellew è passato alla divisione dei pesi massimi lo scorso anno, un salto decisamente positivo per il britannico che ha sconfitto due volte per K.O l'ex campione del mondo dei massimi leggeri e sfidante al titolo dei massimi, battuto nel 2011 da Wladimir Klitschko, David Haye.

Il dubbio su questa probabile sfida, che i due pugili hanno anticipato nei mesi scorsi con qualche scambio di battute piuttosto infuocato sui social network, era proprio la categoria. Secondo alcuni rumors, infatti, l'intenzione di Usyk dopo aver ormai unificato il titolo dei massimi leggeri, sarebbe quella di passare ai massimi e sfidare Anthony Joshua. Eddie Hearn non ha escluso questa possibilità, ma ha evidenziato che, alla luce dei titoli detenuti dall'ucraino, il match contro Bellew sarà comunque valido per la categoria dei massimi leggeri dando così al maturo atleta britannico l'ultima chance iridata della carriera. Perché comunque vada a finire, dovrebbe essere l'ultimo match del 'Bomber' di Liverpool. Per Usyk, invece, c'è la promessa in caso di vittoria di una sfida contro Joshua per il titolo dei pesi massimi e, alla luce della forza del pluricampione ucraino, sarebbe davvero un degno avversario per AJ.

Il match poteva svolgersi nel 2016

Oleksandr Usyk avrebbe potuto combattere contro Bellew già nel 2016, l'anno in cui vinse la sua prima cintura di campione mondiale dei massimi leggeri battendo ai punti con verdetto unanime Krzysztof Glowacki.

Qualche mese prima di vincere il titolo WBO, infatti, era considerato tra i possibili avversari di Bellew per il titolo WBC, in quel momento vacante. Il britannico, invece, avrebbe affrontato e sconfitto per K.O Ilunga Makabu. Per lui c'è poi stata la difesa vittoriosa contro BJ Flores prima di passare tra i pesi massimi e di affrontare David Haye. Usyk, dopo aver vinto il titolo WBO nel 2016 come già ricordato, lo ha difeso vittoriosamente per due volte ed a gennaio di quest'anno ha aggiunto anche la cintura WBC battendo ai punti Mairis Briedis. Lo scorso 21 luglio, con il netto successo ai punti nei confronti di Murat Gassiev, ha conquistato anche i titoli Super WBA ed IBF diventando il terzo campione indiscusso della storia dei cruiser dopo Evander Holyfield ed O'Neil Bell.