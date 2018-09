Set 1

6-8 Piazzata olandese sulle mani del muro azzurro, si va al primo time-out tecnico.

6-7 Nelli dalla seconda linea, palla sporcata dalle mani del muro.

5-7 Maruotti ci prova ma viene murato di precisione.

5-6 Il capitano olandese questa volta non sbaglia.

5-5 Abdel-Aziz questa volta manda fuori.

4-5 Koelewijn in primo tempo dal centro.

4-4 Pipe di Maruotti.

3-4 Abdel-Aziz, il capitano olandese si fa vedere.

3-3 Baranowicz recupera una palla difficilissima, ma l'attacco successivo dell'Olanda è imprendibile.

3-2 Sfiora l'ace Gabriele Nelli, la palla è fuori di pochissimo e lo conferma anche il challenge.

3-1 Ancora un punto per Gabriele Nelli.

2-1 Van Garderen per il primo punto olandese.

2-0 Randazzo raddoppia da posto 4.

1-0 Primo punto messo a segno da Gabriele Nelli.

Sestetto azzurro partente: Candellaro, Baranowicz, Maruotti, Cester, Nelli, Randazzo, libero Rossini.

Prepartita

21.14 Gli arbitri di questa sera sono Paulo Turci della federazione brasiliana e Luis Gerardo Macias della federazione messicana.

21.12 Risuonano le note del Canto degli Italiani, Forum tutto esaurito, il pubblico canta l'inno nazionale italiano.

21.10 Squadre schierate al centro del rettangolo di gioco, pubblico in piedi, inno nazionale olandese.

21.05 Polonia - Serbia finisce 3-0, passano entrambe a scapito della Francia che viene eliminata.

20.53 Le squadre sono i campo per il riscaldamento. Uniformi di gioco nei colori tradizionali: azzurro per l'Italia e arancione per l'Olanda.

20.52 Impossibile sapere per ora quali saranno gli avversari degli azzurri nel girone della terza fase, la composizione sarà infatti decisa tramite sorteggio. Unica certezza, l'Italia non affronterà il Brasile.

20.46 Pool H: gli Stati Uniti chiudono al primo posto e sono ancora imbattuti; termina l'avventura mondiale di Bulgaria, Iran e Canada.

20.44 Giochi fatti nel girone F: Brasile primo e qualificato, eliminate Belgio, Slovenia e Australia.

20.41 Nella pool H la Polonia campione del mondo in carica è avanti 2-0 nel conteggio set sulla Serbia, nel terzo parziale punteggio 8-3: se finisse 3-0, i polacchi strapperebbero il primo posto nel girone alla Serbia che sarebbe addirittura eliminata: la Francia attende l'esito di questa partita per capire cosa le accadrà.

20.35 Confermata una ipotesi che circolava dal pomeriggio, previsto un ampio turnover nella formazione azzurra: il c.t. Blengini vuole approfittare della qualificazione ormai ottenuta per dare un po' di riposo ai giocatori più utilizzati sino a ora e offrire un po' di spazio in più alle seconde linee.

Con Italia – Olanda si chiude la seconda fase di qualificazione della pool E, per quanto riguarda i campionati mondiali di Pallavolo maschile: si tratta di una mera formalità perché la nazionale azzurra è già aritmeticamente prima classificata del girone [VIDEO], mentre l’Olanda è già eliminata. Di conseguenza si tratta di poco più di un test match, con gli azzurri già mentalmente proiettati alla Final Six.

Da segnalare in fiocco rosa in casa azzurra: nella notte Osmany Juantorena, accompagnato dal team manager Stefano Sciascia, è rientrato a Civitanova Marche perché questa mattina, alle 8.15 circa, la moglie Glenda ha dato alla luce la piccola Angelica, secondogenita del campione italo-cubano. La figlia più grande di Juantorena, Victoria, ha cinque anni.

Nel pomeriggio, Russia - Finlandia si è conclusa con il punteggio di 3-0 [VIDEO].

Formazioni

Italia: 9 Zaytsev (cap.), 1 Candellaro, 2 Randazzo, 4 Baranowicz, 5 Juantorena, 6 Giannelli, 7 Rossini (L), 8 Mazzone, 10 Lanza, 12 Cester, 13 Colaci (L), 15 Maruotti, 17 Anzani, 20 Nelli. All. Blengini

Olanda: 14 Abdel-Aziz (cap.), 1 Van Haarlem, 2 Keemink, 3 Van Garderen, 4 Ter Horst, 5 Sparidans (L), 6 Diefenbach, 7 Jorna, 10 Rauwerdink, 12 Smit, 15 Koelewijn, 16 Ter Maat, 17 Parkinson, 19 Dronkers (L). All. Vermeulen.