Nonostante manchino appena venti giorni alla Strade Bianche, la prima delle corse italiane targate Rcs Sport, non ci sono ancora certezze sui canali in chiaro che trasmetteranno la gara. I diritti tv di tutto il pacchetto del Ciclismo di Rcs, in cui spicca ovviamente il Giro d’Italia, non sono ancora stati assegnati se non ad Eurosport che lo trasmetterà ai propri abbonati, sia in tv che in streaming. Per la cessione dei diritti in chiaro la società organizzatrice del Giro ha sparato delle cifre molto più alte rispetto al passato e la Rai, che di fatto sembra l’unica interessata, ha preso tempo per cercare di giocare al ribasso.

Il Giro e non solo

Il pacchetto di gare di ciclismo di Rcs Sport è particolarmente ricco.

Comprende l’evento clou del Giro d’Italia, ma anche le corse di primavera come la Strade Bianche, la Tirreno Adriatico e la Milano Sanremo, e un ricco programma di fine stagione che culmina con il Giro di Lombardia. Per assicurarsi la trasmissione in chiaro di tutte queste corse, la Rai aveva sborsato complessivamente circa 25 milioni di euro alla società di Urbano Cairo, relativamente alle stagioni 2017 e 2018.

Scaduto quel contratto, Rcs ha richiesto un cospicuo aumento per il rinnovo biennale, pari a circa 40 milioni di euro, una cifra che è stata giudicata eccessivamente alta dal nuovo direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli. La tv di Stato ha puntato sull’attesa, contando sulle difficoltà di Rcs nel trovare altre soluzioni e soggetti interessati a questo investimento.

La Rai cerca una riduzione dei costi

Finora non sembrano esserci state manifestazioni di interesse da parte di altre tv per l’acquisizione dei diritti del Giro d’Italia e delle altre corse di Rcs Sport. Mediaset non è intenzionata a investire nel ciclismo e Sky, che sembrava un’opzione più percorribile, può offrire il Giro ai suoi abbonati grazie ad Eurosport e non ha interesse alla trasmissione in chiaro.

Forte di questa situazione la Rai punta ad un deciso sconto per l’acquisizione dei diritti, non solo rispetto alla richiesta di Cairo, ma anche sul contratto precedente. Il Consiglio di Amministrazione della tv di Stato ha autorizzato la negoziazione con Rcs per acquisire i diritti di tutto il pacchetto del ciclismo e l’obiettivo sembra essere quello di chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il prossimo biennio.

Se Cairo non dovesse accettare questa offerta così bassa rispetto alla sua richiesta, allora l’unica alternativa potrebbe essere la trasmissione delle corse su La7, la tv di sua proprietà. Intanto ad oggi, a venti giorni dalla Strade Bianche e meno di tre mesi dal Giro d’Italia, i diritti in chiaro restano ancora non assegnati.