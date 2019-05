Al Giro d’Italia 2019 non si vedrà l’attesa maglia iridata di Alejandro Valverde. Il Campione del Mondo aveva già confermato da mesi la sua partecipazione alla corsa rosa, a cui ha preso parte una sola volta nell’edizione 2016. Negli ultimi giorni, però, il corridore della Movistar ha cominciato a maturare l’idea di cambiare il suo programma e saltare il Giro. Alla base di questa scelta c’è sicuramente l’infortunio occorso durante un allenamento prima della Liegi-Bastogne-Liegi, ma non solo, visto dalla Movistar arriva la conferma che il campione murciano sta vivendo un periodo non così semplice.

Alejandro Valverde, niente Giro per il Campione del Mondo

Niente Giro

Alejandro Valverde ha annunciato il suo forfait al Giro d’Italia con un messaggio sui social. Il Campione del Mondo sarebbe stato alla sua seconda partecipazione alla corsa, dopo l’esperienza del 2016 quando concluse al terzo posto in classifica generale, conquistando anche la tappa di Andalo. Valverde è caduto pesantemente la scorsa settimana in Belgio mentre si allenava nei giorni di pausa tra la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, procurandosi un edema all’osso sacro.

Pubblicità

Il capitano della Movistar ha provato a prendere il via alla Doyenne di domenica, ma si è dovuto ritirare poco dopo metà corsa e solo nelle ore successive ha rivelato l'incidente di cui era rimasto vittima qualche giorno prima.

“E’ un peccato non poter correre una grande gara come il Giro d’Italia, ma devo pensare al mio corpo. Devo recuperare al 100% per ottenere il meglio nel resto della stagione. Buona fortuna ai miei compagni della Movistar in Italia” ha scritto Valverde su Twitter.

Una pena no poder acudir finalmente a una gran prueba como el #Giro, pero hay que hacer caso al cuerpo y recuperarse al 100% para afrontar lo mejor posible el resto del año. Mucha suerte a mis compañeros de @Movistar_Team en Italia. pic.twitter.com/JzTKfM1D65 — alejandro valverde (@alejanvalverde) 3 maggio 2019

Movistar con Landa

Il Ds della Movistar Pablo Lastras ha dato però un’altra interpretazione di questo forfait. Il tecnico spagnolo ha parlato con il giornale Marca descrivendo un Valverde in difficoltà a causa del suo ruolo di Campione del Mondo.

Pubblicità

“Ha tanto stress con tutta la questione della maglia iridata. Non è solo l’infortunio, ma tutta la stanchezza che ha. Credo che a 39 anni non era mai stato quattro giorni senza prendere la bicicletta” ha dichiarato Lastras. Sul piano di rientro alle corse non ci sono certezze al momento: “Vediamo giorno per giorno, per recuperare bene” ha aggiunto il tecnico della Movistar.

Senza Alejandro Valverde la squadra iberica sarà tutta attorno a Mikel Landa nel prossimo Giro.

Pubblicità

Lo scalatore basco sarà alla quinta presenza nella corsa rosa. Finora è arrivato terzo nel 2015, ed ha vinto tre tappe: Madonna di Campiglio e Aprica nel 2015 e Piancavallo nel 2017. La squadra conterà anche su Richard Carapaz, quarto un anno fa, e su un Carlos Betancur che nelle ultime corse sta ritrovando una buona condizione.