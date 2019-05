Dopo aver superato la Polonia nella prima partita della Nations League, la Nazionale italiana allenata dal CT Davide Mazzanti dovrà vedersela con la Thailandia, già affrontata due volte nel torneo Montreux Masters, e con la Germania, attualmente 15° nel ranking FIVB.

Anche la selezione tedesca ha partecipato al prestigioso torneo di Montreux chiudendo al 7° posto.

Il commissario tecnico delle tedesche Felix Koslowski è chiamato quanto meno a confermare la prestazione di un anno fa quando le tedesche arrivarono all'undicesimo posto. L'esordio in Nations League, però, non è stato confortante con il netto 3-0 incassato dalla Thailandia.

Il Calendario della Germania

Il trittico di sfide casalinghe in programma 11, 12 e 13 giugno rispettivamente contro Rep. Dominicana, Belgio e Paesi Bassi si svolgeranno alla Porsche Arena di Stoccarda.

Louisa Lippmann della Nazionale tedesca e militante ne Il Bisonte Firenze via reddit.com

21 maggio: Thailandia 3-0 Germania

22 maggio: Polonia-Germania

23 maggio: Italia-Germania

28 maggio: Russia-Germania

29 maggio: Germania-Turchia

30 maggio: Giappone-Germania

4 giugno: Brasile-Germania

5 giugno: Stati Uniti-Germania

6 giugno: Germania-Corea del Sud

11 giugno: Germania-Repubblica Dominicana

12 giugno: Germania-Belgio

13 giugno: Germania-Paesi Bassi

18 giugno: Cina-Germania

19 giugno: Serbia-Germania

20 giugno: Germania-Bulgaria

Le atlete tedesche della prima settimana

Tredici le selezionate, qui divise per ruolo:

Palleggiatrici: Denise Imoudu, Pia Kästner

Schiacciatrici: Nele Barber, Hanna Orthmann, Lena Stigrot

Opposte: Louisa Lippmann

Centrali: Marie Schölzel, Leonie Schwertmann, Lisa Gründing, Selma Hetmann

LIberi: Linda Bock, Lenka Dürr, Elisa Lohmann

Gran parte della atlete vengono dal campionato locale.

Le uniche eccezioni di questa prima tornata sono le due atlete che militano nel nostro campionato. Si tratta di Louisa Lippmann, opposto de Il Bisonte Firenze, e Hanna Orthmann, schiacciatrice della ProVictoria Pallavolo Monza.

Le altre atlete

Tra le pallavoliste escluse, per ora, figura il capitano Denise Hanke, classe '89, palleggiatrice del SSC Palmberg Schwerin. Come ribadito dal CT, la sua stella ha bisogno di recuperare le energie psicofisiche necessarie per affrontare la competizione.

Il suo rientro potrebbe avvenire già dal prossimo weekend di sfide di Nations League.

Oltre alla gioventù rappresentata da atlete nate tra il 1997 e 2001 come Alsmeier, Ambrosius, Bock, Drewniok, Glaab, Keller, Weitzel e Wilczek, il CT ha preferito rinunciare, per il momento, all'esperta Poll, schiacciatrice con trascorsi nel campionato greco, e all'omologa Jennifer Geerties dello SSC Palmberg Schwerin.