I ragazzi dell'Under 19 maschile della pallavolo italiana battono con un netto 3-1 la Russia nella finale del mondiale di categoria disputata a Tunisi. L'Italia torna così sul tetto del mondo dopo 22 anni dal mondiale vinto nel 1997 a Tehran contro la Grecia.

Il cammino dei ragazzi, allenati da Vincenzo Fanizza, è iniziato il 21 Agosto contro la Bulgaria, partita vinta al tie-break, e proseguito con una striscia di 8 vittorie e solo 4 set persi.

Le avversarie incontrate sono: Bulgaria, Repubblica Ceca, Colombia, Iran, Taipei Cinese, Giappone ed Egitto.

La Russia, invece, arrivava alla finale con 3 set persi in tutta la competizione e dopo aver affrontato e sconfitto Repubblica Domenicana, Corea del Sud, Nigeria, USA, Germania, Iran e Argentina.

La cronaca della finale

Il primo parziale della finale è stato molto emozionante con le squadre che si sono rincorse a vicenda per tutto il set fino ad arrivare ai vantaggi dove gli azzurri hanno avuto la meglio 26-24.

Nel secondo parziale la Russia è partita meglio ed ha incalzato subito un break di 3 punti, ma il ritorno degli azzurrini non si è fatto attendere e si è arrivati sul 16-13 per l'Italia. A quel punto, i giovani atleti russi hanno messo a segno un parziale di 6 punti a 0 e sono riusciti a chiudere il set con la vittoria per 25-21.

Dal terzo set in poi, i ragazzi di Fannizza hanno ripreso in mano le redini del gioco e messo la partita in cassaforte chiudendo 25-19 il terzo e 25-18 il quarto ed ultimo set che ha sancito il trionfo iridato.

Successo coronato anche dai premi individuali

Dopo la finale sono stati assegnati anche i premi ai migliori giocatori della competizione con prestigiosi riconoscimenti per alcuni azzurri.

Nello specifico Tommaso Rinaldi è stato eletto MVP del torneo e miglior schiacciatore mentre Paolo Porro è stato nominato miglior palleggiatore. Miglior centrale del torneo è stato eletto Nicola Cianciotta.

Continua l'annata d'oro della pallavolo italiana

Dopo la finale della selezione femminile Under 20 nei mondiali in Messico, persa contro la Turchia, e la finale degli uomini under 21, persa contro l'Iran al tie-break, continua l'annata d'oro delle giovanili azzurre della Pallavolo.

Ciò dimostra che il movimento in Italia è in continua crescita e che i risultati delle nazionali maggiori, entrambe già qualificate per Tokyo 2020, non sono casuali ma figli di una programmazione capillare in tutto il territorio, proprio a partire dai più giovani.

Le donne della nazionale maggiore puntano agli Europei

Giovedì 29 Agosto è arrivata la prima sconfitta per le donne della nazionale maggiore, allenata da Davide Mazzanti, impegnate nell'Europeo che si tiene in Polonia e Slovacchia.

La sconfitta, subita per mano delle padrone di casa della Polonia, per 3-2, rimane comunque indolore: le azzurre chiudono il girone al primo posto e si trasferiranno a Bratislava dove le attende la Slovacchia negli ottavi di finale.

Dopo l'argento ai mondiali del 2018, in Giappone, le azzurre puntano alla medaglia d'oro per lanciarsi nel migliore dei modi a Tokyo 2020.