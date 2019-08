Oggi 19 agosto parte la caccia al main draw nell'ultimo Slam dell'anno con le qualificazioni maschili e femminili. Il tabellone principale verrà sorteggiato il 22 agosto alle 18 ora italiana ed il torneo prenderà il via il 26. Il 2019 del Tennis si appresta dunque a vivere il grande appuntamento dei US Open, dopo aver riservato infinite emozioni con i tre precedenti Slam. Inutile dire che l'uomo da battere è ancora Novak Djokovic, vincitore della passata edizione e trionfatore quest'anno sia agli Australian Open che a Wimbledon.

L'altro Slam di stagione, il Roland Garros, è stato vinto per la 12esima volta da Rafa Nadal ed è inutile sottolineare che, per le principali agenzie di scommesse, è proprio lo spagnolo il rivale più accreditato del numero uno del mondo. Meno chances per Roger Federer che, tra i tennisti in attività, è quello che ha sollevato più volte il trofeo a New York, 5 volte tra l'altro consecutive.

Flushing Meadows 2019: i favoriti del singolare maschile

Le maggiori agenzie di scommesse, pertanto, sono univoche nell'indicare in Djokovic il grande favorito dell'edizione 2019 dei US Open che prenderà il via il prossimo 26 agosto.

Il serbo è quotato 2.10 sia da WilliamHill che da bwin e si lascia dunque preferire ai suoi due grandi rivali. La media delle quote per quanto riguarda i più noti bookmares vede Nadal a 5.00 e Federer a 7.50. Le recenti prestazioni oltre oceano di Daniil Medvedev, tre finali di fila a Washington, Montreal e Cincinnati, quest'ultima vinta con il primo Masters 1000 conquistato in carriera, ha fatto decisamente salire le sue quotazioni.

Il giovane russo, pertanto, è il primo outsider preso in considerazione dai bookmakers, 15.00 la media con punte di 13.00 su alcune agenzie e guida il plotoncino della NextGen. Nonostante una stagione da dimenticare, in tal senso galleggia ancora Alexander Zverev a 26.00 davanti a Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, entrambi a 29.00. Altissime, ovviamente, le quote degli italiani: il primo è Matteo Berrettini la cui vittoria a New York è quotata a 101.00, addirittura a 201.00 Fabio Fognini mentre con Andreas Seppi e Marco Cecchinato si sale fino a 501.00.

Singolare femminile: Serena Williams favorita su Simona Halep

In campo femminile le quote del torneo di singolare continuano a preferire la cinque volte vincitrice Serena Williams, data a 6.00 contro gli 8.00 della trionfatrice dell'ultimo Wimbledon, Simona Halep. Al terzo posto, quotate entrambe a 11.00, ci sono Ashleigh Barty e la numero uno del ranking Wta, Naomi Osaka, quest'ultima trionfatrice della scorsa edizione.

Quotate a 15.00, invece, sia Bianca Andreescu che Karolina Pliskova.