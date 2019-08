Lo spettacolo non manca mai negli eventi wwe e anche Summerslam 2019 non ha fatto eccezione. Emozioni a non finire e qualche sorpresa tra i risultati di questo show della compagnia americana di wrestling che si è tenuto a Toronto, in Canada, nella serata americana di domenica 11 agosto. Molti appassionati italiani hanno passato invece la notte davanti al teleschermo, complice il fuso orario, per godersi questo spettacolo. Tanti titoli di campione in palio, ma non solo. Facciamo il punto della situazione con tutti i risultati dei match inseriti nella card.

Seth Rollins torna Universal Champion

La notizia più importante che arriva da Summerslam è la nuova conquista dell'Universal title da parte di Seth Rollins. Per la seconda volta nella sua carriera è riuscito a conquistare questo titolo, riuscendo nell'impresa di battere il colosso Brock Lesnar.

Un successo contro i pronostici della vigilia, considerando la forza di un Lesnar che negli ultimi anni ha dominato i palcoscenici della Wwe.

Gli altri risultati

Andiamo con ordine partendo dal "Kickoff", nel quale il campione Cruiserweight Drew Gulak si è confermato tale riuscendo a schienare Oney Lorcan. Sul ring di Toronto arriva una vittoria per Buddy Murphy contro Apollo Crews, ma soltanto per squalifica, dovuta all'interferenza di Rowan.

Le campionesse di coppia Wwe Alexa Bliss e Nikki Cross hanno conservato le loro cinture mettendo al tappeto The Ilconics.

Ancora spazio alle donne nel match valido per il titolo di campionessa di Raw. Una stipulazione speciale nel confronto tra Becky Lynch e Natalya, visto che la vittoria sarebbe potuta arrivare solo per sottomissione. L'ha spuntata Becky Lynch conservando il titolo.

Pesante lezione per Dolph Ziggler, che nelle scorse settimane aveva attaccato le leggende della Wwe colpevoli di togliere spazio ai giovani.

Goldberg a Summerslam ci ha messo pochissimo per metterlo ko ottenendo una vittoria che ha mandato in visibilio il pubblico. Aj Styles si è confermato campione degli Stati Uniti riuscendo a spegnere le velleità di Richochet. Non ha cambiato padrone nemmeno il titolo di campionessa di Smackdown, visto che Bayley è riuscita a battere Ember Moon. Sempre in campo femminile Charlotte Flair è riuscita ad avere la meglio su Trish Stratus.

Importantissimo il successo di Kevin Owens su Shane McMahon, visto che in caso di sconfitta Owens avrebbe dovuto lasciare la compagnia. Infine "The Fiend" Bray Wyatt ha avuto la meglio su Finn Balor.

Nell'altro incontro più importante di Summerslam 2019 c'era in palio il titolo di Wwe Champion. Da un lato il campione Kofi Kingston, dall'altro Randy Orton. Il confronto è terminato con un double count-out, quindi nessun vincitore.

L'impressione è che i due si rivedranno presto sul ring per una rivincita.