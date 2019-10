Serata di Noble Art quella che si vivrà stasera, venerdì 25 ottobre, a Milano in occasione della “Milano Boxing Night”, riunione pugilistica internazion che avrà luogo sul ring dell’ex Palalido, una delle arene storiche del pugilato in Italia, oggi denominata Allianz Cloud.

Con inizio alle ore 17:30, ad aprire il programma degli incontri saranno numerosi giovani pugili di talento chiamati a condurre gli spettatori verso il momento clou della serata: il match valido per il titolo internazionale supermedi Ibf che vedrà salire sul ring l’imbattuto ventisettenne milanese di Rozzano Daniele Scardina e l’ostico sfidante belga Ilias Archegui, professionista dal 2015 (13 vittorie, 4 sconfitte e 1 pari) campione nazionale medi e mediomassimi in carica.

Dove vedere Milano Boxing Night

Oltre al match più atteso tra Scardina e Archegui, nel cartellone di alto livello allestito dagli organizzatori, nella serata milanese ci saranno inoltre ben altri due incontri con un titolo internazionale in palio: entrambi Ibf, quello europeo dei pesi leggeri che vedrà di fronte il belga di evidenti origini italiane Francesco Patera a difesa del titolo e il campione d’Italia Domenico Valentino; mentre l’altro riguarderà il vacante titolo della categoria welter con il match tra l’imbattuto Maxim Prodan (17 vittorie, 14 prima del limite, e 1 pari) contro il gallese Tony Dixon (12 vittorie, 3 prima del limite, e 2 sconfitte).

L'evento è organizzato da Matchroom Boxing in collaborazione con Opi Since 82 e assieme al servizio streaming DAZN, che lo trasmetterà in diretta dalle ore 19:30.

Il match di 'Toretto' Scardina clou della serata

L’attrazione numero uno della riunione è dunque rappresentata da “King Toretto” Daniele Scardina, il campione dei supermedi Ibf che difenderà per la seconda volta il titolo all’Allianz Cloud dopo il fortunato match contro Alessandro Goddi dello scorso fine giugno.

Milanese di stazza in Florida da diversi anni, Scardina si allena nella leggendaria 5ht Street Gym, la palestra dove si sono formati molti grandissimi pugili americani, incluso il più famoso di tutti, Muhammad Ali, che si è allenato qui negli anni sessanta quando si chiamava ancora Cassius Clay.

Oltre ai numeri sportivi di uno dei pugili italiani più talentuosi del momento, Scardina vanta 17 vittorie su altrettanti incontri, di cui 14 prima del limite, il boxeur azzurro è recentemente divenuto molto famoso anche per una questione di gossip legata al flirt con la bella giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta, la quale sarà il volto di Dazn per la serata e presenterà anche l'incontro tra Scardina e Ilias Archegui.